La Universidad de León constituye ule4Business para impulsar nuevas vías de colaboración con la empresa

Primer encuentro de ule4Business, iniciativa impulsada por la Universidad de León para establecer nuevas vías de colaboración con la empresa. - ULE

LEÓN, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de León (ULE) ha constituido ule4Business, una iniciativa promovida por el Vicerrectorado de Investigación y Transferencia, a través de la Oficina de Transferencia de Conocimiento y en colaboración con la Fundación General de la Universidad de León y de la Empresa (Fgulem), para acercar las capacidades de los grupos de investigación a las necesidades y oportunidades del tejido productivo.

La nueva propuesta, que se enmarca en la Mención de Transferencia a Grupos de Investigación Reconocidos de la Universidad de León, pretende generar un espacio estable de relación entre investigadores y empresas, favoreciendo nuevas oportunidades de transferencia, cooperación e innovación y con vocación de continuidad.

"ule4Business nace para hacer más visibles nuestras capacidades investigadoras y, al mismo tiempo, escuchar mejor las necesidades del tejido empresarial. Queremos generar un espacio de encuentro que permita identificar intereses comunes, crear nuevas conexiones y transformar ese conocimiento en oportunidades reales de colaboración, transferencia e innovación", ha señalado el vicerrector de Investigación y Transferencia, Santiago Gutiérrez.

Así se ha puesto de manifiesto en el primer encuentro lelvado a cabo, que ha reunido a 40 participantes, concretamente a 18 grupos de investigación y 14 empresas y entidades, representativos de una amplia diversidad de áreas de conocimiento, en una jornada diseñada para facilitar el conocimiento directo entre ambas partes.

Para ello, se ha apostado por un formato ágil en el que cada grupo de investigación ha dispuesto de unos minutos para presentar sus principales líneas de trabajo y compartir después el espacio con su empresa o entidad colaboradora, favoreciendo el intercambio directo y el networking, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

La jornada ha permitido poner en común capacidades vinculadas a las ciencias de la salud, la veterinaria, la ingeniería, las ciencias sociales, el deporte y la biotecnología, entre otros ámbitos. Esta diversidad, según ha destacado el vicerrector, ha permitido mostrar el potencial investigador de la Universidad de León y generar un primer espacio de diálogo en torno a las necesidades, retos y oportunidades del entorno productivo.

La iniciativa se desarrolla en el marco del Plan TCUE 2024-2027, financiado por la Junta de Castilla y León, y permite reforzar la apuesta de la Universidad de León por impulsar la transferencia del conocimiento y estrechar su relación con el entorno productivo.