La Universidad de León da la bienvenida a la primera generación de médicos formados en sus aulas

Los primeros estudiantes del Grado en Medicina de la ULE, durante la jornada de bienvenida en la Facultad de Ciencias de la Salud. - ULE

LEÓN 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de León (ULE) ha dado la bienvenida este martes a los estudiantes que se convertirán en la primera generación de médicos formados en las aulas de la Institución académica.

Los primeros estudiantes del Grado en Medicina han participado en la jornada de bienvenida en la Facultad de Ciencias de la Salud, donde han comenzado a dar forma a una promoción que ya es parte de la historia de la ULE.

En esta primera toma de contacto han estado guiados por la decana en funciones de la Facultad de Ciencias de la Salud, Nélida Fernández, y por el coordinador del Grado, José Luis Mauriz. Los nuevos estudiantes han conocido el plan de estudios y la organización de la nueva titulación, así como las instalaciones en las que desarrollarán su formación durante los primeros cursos.

Durante los tres primeros años la actividad lectiva se concentrará en la Facultad de Ciencias de la Salud, que se convertirá en su espacio de referencia hasta la culminación de la futura Facultad de Medicina. El centro contará a partir del segundo semestre con una nueva sala de disección, un espacio destinado a reforzar la formación práctica del alumnado que dispondrá del equipamiento necesario para el desarrollo de las asignaturas vinculadas a la anatomía y la morfología.

Esta infraestructura encara su recta final con la instalación del equipamiento necesario para las prácticas, con las cámaras de conservación y congelación, la estación de autopsia y las mesas destinadas al alumnado, a lo que se sumarán la mesa virtual de disección que permitirá complementar la formación práctica con herramientas digitales "punteras", según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

El alumnado contará con recursos como Complete Anatomy, una de las plataformas de anatomía en 3D más avanzadas, cuyo uso permitirá complementar la enseñanza mediante modelos tridimensionales interactivos. Precisamente, profesorado de la titulación ha iniciado este martes su formación para el manejo de esta herramienta que estará disponible para los estudiantes de Medicina, así como para otras titulaciones.

Según ha destacado la rectora de la ULE, Nuria González, se ofrecerá una formación "de primer nivel" e incorpora desde sus primeras asignaturas nuevos recursos y herramientas destinados a reforzar la preparación del alumnado.

PRIMERA PROMOCIÓN EN CRECIMIENTO

La primera promoción de Medicina continúa además pendiente de los últimos movimientos del proceso de admisión. En el día de ayer 79 estudiantes habían formalizado ya su matrícula, aunque la cifra todavía no es definitiva, ya que el periodo de admisión continúa abierto y la Universidad publicará nuevos listados durante las próximas semanas.

El vicerrector de Actividad Académica, Julio Abad, ha explicado que se trata de un proceso especialmente dinámico en el caso de una titulación de nueva implantación, en el que las cifras "están vivas en este momento". La Universidad trabaja con las 80 plazas previstas en la memoria de la titulación y una holgura del diez por ciento, con el objetivo de completar progresivamente el grupo definitivo de estudiantes.

La jornada de bienvenida se suma a las actividades que durante estos días están celebrando distintos centros de la Universidad de León para recibir al alumnado que se incorpora por primera vez a la Institución académica. En el caso de Medicina, la llegada de estos estudiantes permite materializar "años de trabajo, planificación y esfuerzo compartido" para hacer realidad la implantación del Grado en la Universidad de León.

La jornada de hoy supone así el comienzo de una etapa que dará lugar, dentro de unos años, a la primera generación de médicos formados en las aulas de la Universidad de León.