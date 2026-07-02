La Universidad de León recupera el Programa Vivienda con una plataforma exclusiva para la comunidad universitaria

Cartel informativo del Programa Vivienda de la Universidad de León. - ULE

LEÓN 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de León (ULE) recupera el Programa Vivienda de cara al próximo curso académico con una plataforma exclusiva para la comunidad universitaria, un nuevo modelo de funcionamiento gestionado por el Consejo de Estudiantes (Ceule) tras un proceso de revisión y rediseño impulsado por los vicerrectorados de Estudiantes, Cultura y Deportes y de Internacionalización y Compromiso Global.

La iniciativa sustituye la anterior bolsa de viviendas por una nueva plataforma, desarrollada por el Servicio de Informática y Comunicaciones de la ULE y de uso exclusivo para la comunidad universitaria, lo que permite reforzar las garantías de funcionamiento y adaptarlo a las necesidades actuales de la comunidad universitaria.

Este nuevo modelo apuesta por la colaboración entre los propios miembros de la Universidad y genera un entorno de confianza tanto para quienes ofrecen alojamiento como para quienes lo buscan. A través de este tablón de anuncios interno los estudiantes, el profesorado y el personal técnico, de gestión y de administración y servicios podrán publicar o buscar alojamiento con su identificación institucional, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

"El Programa Vivienda no pretende ser una plataforma inmobiliaria ni un servicio de intermediación profesional, sino un punto de encuentro entre miembros de la Universidad. Queremos facilitar que quienes llegan por primera vez a León o Ponferrada encuentren alojamiento y también personas con las que compartir piso de una forma sencilla y segura", ha señalado el Consejo de Estudiantes.

La plataforma, ya disponible para su utilización, permite consultar y publicar anuncios de viviendas y habitaciones disponibles de forma sencilla. Para participar únicamente es necesario acceder con la cuenta institucional de la Universidad de León y completar el formulario correspondiente. Tras la revisión del Consejo de Estudiantes, el anuncio será publicado y podrá modificarse o eliminarse en cualquier momento por su autor.

CANAL DE WHATSAPP

Además, el Programa Vivienda incorpora un canal específico de WhatsApp para facilitar el contacto entre estudiantes que buscan compartir piso, una herramienta especialmente pensada para quienes inician sus estudios en la Universidad de León y desean encontrar compañeros de alojamiento antes del comienzo del curso.

El Programa Vivienda retoma así su actividad después de permanecer suspendido durante los dos últimos cursos, tras detectarse deficiencias en el modelo anterior, entre ellas la existencia de anuncios desactualizados y distintas incidencias derivadas de la gestión de la antigua bolsa de viviendas.

De esta forma se cumple el compromiso adquirido por el equipo rectoral de recuperar un servicio "clave" para dar respuesta a una de las principales preocupaciones de muchos estudiantes al iniciar su etapa universitaria, la búsqueda de alojamiento.

UN SERVICIO MUY DEMANDADO

"Queríamos recuperar un servicio muy demandado por el estudiantado, pero hacerlo con un modelo que ofreciera todas las garantías. El nuevo Programa Vivienda está pensado para que sean los propios miembros de la comunidad universitaria quienes compartan oportunidades de alojamiento en un entorno de confianza", ha explicado el vicerrector de Estudiantes, Deporte y Cultura, Diego Soto.

Con la recuperación del Programa Vivienda la ULE pretende reforzar los servicios de apoyo al estudiantado con una herramienta colaborativa que facilita el acceso al alojamiento al inicio del curso y contribuye a la integración de quienes se incorporan por primera vez a la vida universitaria. Las personas interesadas pueden acceder al servicio a través de la plataforma habilitada en https://ceule.unileon.es/vivienda/