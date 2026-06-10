La Universidad de León registra un 96,56% de aprobados en la PAU con una nota media de 6,95

Archivo - Alumnos durante la PAU en la Universidad de León. - ULE - Archivo

LEÓN, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un total de 1.771 estudiantes de los 1.834 que se presentaron a la fase general de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) en la Universidad de León (ULE) ha superado los exámenes, lo que supone un porcentaje de aprobados del 96,56 por ciento con una nota media de 6,95.

Se trata de unos resultados que confirman una evolución muy similar a la registrada en convocatorias anteriores, sutilmente superior al del año 2025, que se situó en el 96,06 por ciento, y reflejan una elevada tasa de éxito del alumnado que ha realizado las pruebas en los campus de León y Ponferrada.

Del total de estudiantes presentados, 1.411 realizaron la prueba en León, donde aprobaron 1.359 alumnos (96,32 por ciento), mientras que en el Campus de Ponferrada superaron la evaluación 412 de los 423 estudiantes examinados (97,4 por ciento).

La nota media obtenida por los estudiantes que aprobaron en la fase general de la PAU se posiciona en los 6,95 puntos, ligeramente superior a la del año pasado, que fue de 6,8 puntos. Por Campus, en León se situó en 6,90 y en Ponferrada, en 7,11.

Si se incorpora la calificación del expediente académico de Bachillerato, la nota media global (40 por ciento PAU y 60 por ciento Bachillerato) alcanza los 7,61 puntos, con un 7,60 en León y un 7,64 en Ponferrada, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

MEJORES CALIFICACIONES

En cuanto a las mejores calificaciones de la convocatoria, la nota más alta de la fase general de la PAU ha sido la obtenida por Lucía García Fernández, del IES Padre Sarmiento de Villafranca del Bierzo, con un 9,850, seguida de Irene Míquez del Blanco, del IES Ordoño II, con un 9,825.

Si se tiene en cuenta la calificación final que incorpora el expediente de Bachillerato, la mejor nota corresponde de nuevo a Lucía García Fernández, que alcanza un 9,940, seguida de Antonio Sainz Berdugo, del IES Gil y Carrasco de Ponferrada, con un 9,925. Ambos estudiantes obtienen además las puntuaciones más altas en la escala de acceso a la universidad (de 1 a 14), con un 13,940 y un 13,925, respectivamente.

En el caso del Campus de León las mejores calificaciones en esta misma escala han sido para Martín González Menéndez, del Colegio Virgen Blanca de León, con un 13,905, y Erika Vázquez Rodríguez, del IES Vadinia de Cistierna, con un 13,850.

Estas cifras, según ha destacado el vicerrector de Actividad Académica, Julio Abad, no difieren de manera significativa respecto a los últimos años y se mantienen en la línea con los resultados obtenidos en las otras tres universidades públicas que conforman el Distrito Único de Castilla y León.

HOMOGENEIDAD EN LOS DOS CAMPUS

Abad ha subrayado además la elevada homogeneidad observada entre los dos campus de la ULE, tanto en los porcentajes de aprobados como en las calificaciones medias, unos datos que reflejan, a su juicio, el esfuerzo realizado por el alumnado y el trabajo desarrollado por los centros educativos durante toda la etapa de Bachillerato".

Las pruebas se desarrollaron con total normalidad en ambos campus y sin registrar incidencias destacables. La convocatoria extraordinaria de la PAU se celebrará los días 30 de junio y 1 y 2 de julio de 2026.