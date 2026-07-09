La Universidad de Valladolid admite a 7.786 nuevos estudiantes en su primer listado del curso 2026-27

VALLADOLID, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Valladolid ha dado a conocer este jueves, 9 de julio, el primer listado de admitidos de los nuevos estudiantes que desean acceder a alguno de los títulos de grado y programas de doble titulación que oferta la UVa para el próximo curso 2026-2027, en el que ha admitido a 7.786 nuevos estudiantes.

El periodo de matriculación de estos primeros estudiantes admitidos comienza este jueves, 9 de julio, y se prolongará hasta el 14 de julio, según ha señalado la Universidad de Valladolid en un comunicado recogido por Europa Press.

En cuanto a esta cifra de estudiantes admitidos, hay que tener en cuenta su carácter de provisionalidad, ya que solo al finalizar todo el proceso de matriculación se conocerán los datos definitivos de cuántos alumnos estudiarán en la Universidad de Valladolid, cuántos lo hacen en cada grado, las notas finales de corte y cuántos han logrado acceder a la titulación que habían elegido en primera opción.

Hasta esta fecha, 9.927 estudiantes han presentado su solicitud para estudiar en primera opción en la Universidad de Valladolid y, con posterioridad, se publicarán dos nuevos listados de admitidos el 20 y el 24 de julio.

La UVa también ha indicado que el número de admitidos hasta el momento es superior al de las plazas disponibles, que son 5.667. Esto se debe a que, sobre todo en las titulaciones de Ciencias de la Salud, se matriculan menos alumnos de los admitidos, puesto que estos suelen realizar la preinscripción en todas las universidades de España, pero solo formalizan la matrícula en una.

TITULACIONES MÁS SOLICITADAS

Como el pasado curso, la Universidad de Valladolid ha destacado el número de estudiantes que han solicitado los estudios de Grado en Medicina, con 1.084 en primera opción, además de la lista de espera de 3.241 estudiantes.

La segunda titulación más demandada en la UVa ha sido el Grado en Fundamentos de la Arquitectura, con 486 solicitudes presentadas en primera opción y 184 estudiantes admitidos. A la espera de que algunos de estos estudiantes renuncien se encuentran otros 297 estudiantes, que aspiran a lograr una de las 100 plazas que se ofertan para esta titulación.

A estas dos carreras les siguen el Grado en Enfermería del Campus de Valladolid, con 484 solicitudes en primera opción y 217 admitidos; el Grado en Biomedicina y Terapias Avanzadas con 85 admitidos y 362 solicitudes en primera opción, y el Grado en Enfermería de Soria con 327 solicitudes y 157 admitidos.

Los dos nuevos grados que se van a implantar este año en la Universidad de Valladolid han tenido "muy buena acogida" entre los estudiantes. En el caso de Biotecnología, en el Campus de la UVa en Palencia, el número de solicitudes totales ha sido de 731, de las cuales en primera opción han sido 36 para 45 plazas.

Por su parte, en el caso del Grado en Farmacia, que se impartirá en la Facultad de Medicina de Valladolid, las solicitudes totales ascienden a 1572, de las cuales 222 son en primera opción para un total de 60 plazas.

Asimismo, los programas de doble titulación oficial de grado han sido igualmente muy demandados entre los estudiantes y los 15 programas de este tipo que ofrece la Universidad de Valladolid en sus cuatro campus están completos.

Por último, la UVa también ha dado a conocer la nota de corte más alta en estos momentos, que es la del programa de doble titulación de Grado en Física y Grado en Matemáticas, impartido en la Facultad de Ciencias de Valladolid, con un 13,060 sobre 14.