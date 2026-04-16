Universidades españolas alinean en León sus estrategias para reforzar la empleabilidad de los egresados

LEÓN 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las universidades abordan en León el reto de mejorar la empleabilidad y avanzar hacia un modelo formativo más conectado con un entorno profesional en constante cambio en el marco de las Jornadas de Observatorios de Empleo de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE).

Un foro de trabajo que, en su XIII edición, convierte a la Universidad de León en punto de encuentro del sistema universitario español para compartir herramientas, datos y buenas prácticas en materia de empleabilidad, con el objetivo de alinear estrategias que permitan mejorar las oportunidades profesionales de los egresados.

En este sentido, la rectora de la ULE, Nuria González, ha defendido que la empleabilidad no puede entenderse como un resultado final, "sino como una dimensión integrada en la propia experiencia universitaria", incidiendo en la necesidad de que las universidades sean capaces "de anticipar cambios y adaptar la formación a un contexto social y económico en permanente transformación".

De ahí que haya destacado el papel estratégico de los observatorios de empleo universitario como herramientas "clave para conocer la realidad de la inserción laboral de los egresados y transformar esos datos en conocimiento útil para la toma de decisiones académicas, la mejora de las titulaciones y el refuerzo del impacto social de la universidad".

En este contexto, ha valorado la trayectoria de la Universidad de León en el seguimiento de la inserción laboral, con una labor sostenida durante más de 25 años a través de su Oficina de Evaluación y Calidad.

Según los últimos datos disponibles, tres de cada cuatro egresados de la ULE logran un empleo indefinido antes de un año, señala la institución académica a través de un comunicado.

TENDENCIAS LABORALES

Por su parte, el coordinador del grupo de trabajo de Empleo de la sectorial CRUE-Asuntos Estudiantiles, Raúl Ruiz, ha subrayado el carácter estratégico de los observatorios de empleo como "herramientas" que permiten transformar los datos "en conocimiento útil para anticipar tendencias y orientar la toma de decisiones académicas".

En este sentido, ha incidido en que el tránsito entre la universidad y el empleo es cada vez menos lineal, lo que refuerza la necesidad de dotar al estudiantado de herramientas para desenvolverse en un mercado laboral cambiante.

En el marco de la inauguración, el vicepresidente de la Cámara de Comercio de León y presidente del Consejo Social de la ULE, Javier Cepedano, ha destacado el papel de la colaboración entre universidad y tejido empresarial como elemento "clave para mejorar la empleabilidad", al subrayar que las cámaras aportan "un conocimiento directo de las necesidades de las empresas" que permite adaptar la formación "a las demandas reales del mercado laboral".

En esta línea, ha valorado las iniciativas conjuntas desarrolladas con la Universidad de León, "orientadas a fomentar el empleo y el emprendimiento, así como a facilitar la transición del ámbito académico al profesional mediante acciones de orientación, mentorización y conexión con el entorno productivo".

Por su parte, la vicerrectora de Emprendimiento, Empleabilidad y Formación Permanente de la ULE, María José Vieira, ha explicado que el programa de las jornadas se estructura en tres dimensiones complementarias -nacional, regional e institucional- que permiten abordar la empleabilidad desde distintos niveles.

Así, el encuentro incluye desde el análisis de iniciativas como el sello de Emprendimiento y Empleabilidad de Aneca, hasta el estudio de fuentes estadísticas y sistemas de información sobre inserción laboral a representantes del Instituto Nacional de Estadística y del Ministerio Ministerio de Innovación, Ciencia y Universidades, junto con la presentación de buenas prácticas universitarias y experiencias de ámbito local orientadas a mejorar el seguimiento del estudiantado.

CUESTIONES CLAVE

Las jornadas abordan además cuestiones "clave" como el análisis de los principales sistemas de referencia en el seguimiento de la inserción laboral universitaria, entre ellos EILU y SIIU, así como talleres técnicos centrados en el análisis avanzado de datos y la presentación de experiencias de distintas universidades.

El encuentro "refuerza" también el papel de la CRUE como espacio de coordinación del sistema universitario español, para favorecer el trabajo en red, el intercambio de experiencias y la definición de objetivos comunes para avanzar en la mejora de la empleabilidad.