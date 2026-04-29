Las universidades públicas de CyL refuerzan en la ULE su compromiso ante los retos globales del desarrollo sostenible

La Universidad de León ha acogido la III Jornada Interuniversitaria de Cooperación al Desarrollo. - ULE

LEÓN 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las cuatro universidades públicas de Castilla y León se han dado cita en la Universidad de León (ULE) con motivo de la III Jornada Interuniversitaria de Cooperación al Desarrollo, un encuentro que refuerza la colaboración interuniversitaria en torno a la cooperación al desarrollo y el compromiso con un modelo de desarrollo global más sostenible, equitativo y solidario.

Bajo el lema 'Juntas por el desarrollo global', la jornada ha reunido en la Universidad de León a representantes institucionales, personal académico y agentes sociales en un espacio de reflexión compartida sobre el papel de la universidad ante los grandes retos globales actuales, en el marco del convenio de cooperación al desarrollo suscrito entre las cuatro universidades públicas de Castilla y León y la Junta.

La inauguración ha estado presidida por la rectora de la ULE, Nuria González, que ha recordado que las universidades públicas, más allá de la docencia, constituyen espacios de conocimiento y también de compromiso social, a la par que ha puesto en valor el papel de la docencia y la investigación como herramientas "fundamentales" para comprender grandes retos globales como la desigualdad, el cambio climático, las crisis humanitarias o la defensa de los derechos humanos y contribuir a la generación de soluciones, la mejora de las políticas públicas y la apertura de nuevas vías de intervención.

Asimismo, ha defendido la cooperación al desarrollo como una expresión directa de la misión pública de la universidad y ha destacado el compromiso de la ULE en este ámbito, reforzado con la creación de un área específica en el marco del Vicerrectorado de Internacionalización y Compromiso Global, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Universidad de León.

La inauguración ha contado además con la participación de la directora de Acción Exterior de la Junta, Ruth Andérez, que se ha referido a la larga trayectoria de colaboración entre la Administración autonómica y las universidades públicas de la Comunidad en materia de cooperación al desarrollo, en el marco de un compromiso sostenido con la sostenibilidad, la justicia global y la defensa de los derechos humanos.

UNA CIUDADANÍA CRÍTICA Y SOLIDARIA

Asimismo, ha subrayado el papel "estratégico" de la cooperación universitaria en la generación y transferencia de conocimiento, así como en la promoción de una ciudadanía global crítica y solidaria, recogida específicamente en el IV Plan Director de Cooperación al Desarrollo de Castilla y León, que incorpora la educación para el desarrollo y el trabajo conjunto con las universidades como una de sus líneas prioritarias.

Por su parte, la concejala de Juventud y Bienestar Social del Ayuntamiento de León, Vera López, ha manifestado el compromiso de la ULE con la formación en valores como la solidaridad, la responsabilidad social y la justicia global, así como su contribución a la formación de una ciudadanía crítica y comprometida.

Desde el ámbito municipal, ha reafirmado el apoyo del Ayuntamiento de León a las políticas de cooperación y sensibilización social y ha insistido en la necesidad de fortalecer el trabajo conjunto con la universidad y el tejido asociativo para avanzar hacia una sociedad más justa, inclusiva y solidaria.

DOCENCIA, INVESTIGACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOCIAL

Durante la jornada se ha puesto de relieve el papel de la cooperación universitaria como un trabajo estructurado en torno a tres grandes líneas: la docencia, la investigación y la sensibilización social. En este sentido, la directora de Compromiso Global de la ULE, Sherman Farhat, ha expresado la importancia de generar espacios de encuentro para abordar los retos globales desde una perspectiva interdisciplinar y colaborativa.

Farhat ha señalado que el contexto actual exige reforzar la cooperación interuniversitaria y la cooperación norte-sur para avanzar hacia soluciones compartidas que permitan garantizar un futuro ambientalmente sostenible y socialmente justo. Asimismo, ha destacado el trabajo desarrollado en la ULE a través de cursos de extensión universitaria orientados a la sensibilización en valores como el consumo responsable o el comercio justo, así como el impulso de trabajos fin de grado, máster y tesis doctorales vinculadas a la cooperación al desarrollo.

Por último, ha incidido en la necesidad de seguir profundizando en este ámbito, mediante la colaboración entre disciplinas académicas y la implicación de administraciones públicas, organizaciones sociales y entidades del ámbito del desarrollo, con el objetivo de consolidar una cooperación más integral y eficaz.