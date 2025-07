'Universijazz' comienza este martes con 'The Cookers', la mítica banda que dice adios a los escenarios

La mítica banda de jazz 'The Cookers'. - UVA UNLA MIVERSIJAZZ

VALLADOLID 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

'Universijazz', el Festival Internacional de Jazz de la Universidad de Valladolid, comienza este martes su edición 23, el Patio de la Hospedería de San Benito con la emotiva despedida de 'The Cookers', auténticos protagonistas de la historia del jazz que dicen adiós a los escenarios.

Eddie Henderson (trompeta), Donald Harrison (saxo alto), George Cables (piano), Cecil McBee (contrabajo), Billy Hart (batería), Azar Lawrence (saxo tenor) y David Weiss (trompeta) son maestros que han consagrado sus vidas al arte de la improvisación y al latido del swing.

Todos los espectáculos se desarrollarán a partir de las 21.30 horas y las entradas anticipadas se pueden adquirir al precio de 20 euros por cada concierto (más gastos de gestión).

Además, se reservarán un total de 50 entradas para el día de cada concierto, que se pueden adquirir por 25 euros en la taquilla de la Hospedería de San Benito, en horario de 19 a 21,30 horas.

El miércoles, 16 de julio, será el turno de 'Blue Lou' Marini, saxofonista de los 'Blues Brothers', que se une en esta ocasión a Lluís Coloma, uno de los más prestigiosos pianistas de Boogie Woogie de Europa, y que presentará su nuevo proyecto 'We like to Groove', donde ambos maestros entrelazan temas propios con grandes clásicos.

El jueves, la música de jazz sonará de la mano de Orlando 'Maraca' Valle y Pancho Amat, dos leyendas cubanas. De hecho, el primero de ellos tiene dos dos 'Latin Grammy' por colaboración con Alaín Perez y Jose Alberto 'El Canario'. Por su parte, Pancho Amat es uno de los más grandes intérpretes del Tres cubano, un instrumento fundamental en la música tradicional de Cuba, y está considerado como un renovador de este instrumento.

El ciclo se cerrará el viernes, 18 de julio, con la percursionista keniata Kasiva Mutua, maestra de la percusión, la guitarra y la composición, su arte mezcla aspectos de la música tradicional africana con tendencias más modernas como el jazz, reggae y hip hop.