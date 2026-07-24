UPA Ávila llevará dos camiones de forraje y uno de paja para alimentar al ganado afectado por el incendio

Los responsables de UPA Ávila charlan junto al presidente de la Junta en el Cecopi. - UPA ÁVILA

ÁVILA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La organización agraria UPA hará llegar a los afectados por el incendio de Burgohondo tres camiones de alimentación ganadera (dos de forraje y uno de paja), para sustento de los animales que ha habido que sacar fuera de las fincas afectadas por el fuego, y que han sido trasladados a prados fuera de todo peligro.

Según ha informado UPA, su secretario en Ávila, Ventura González, y su responsable nacional en materia de Medio Ambiente y Cambio Climático, Pedro Ismael Martín, han acudido al puesto de mando de Navaluenga para ofrecer su colaboración con la entrega de comida a los ganaderos afectados por este devastador fuego.

Asimismo, UPA se ha puesto a disposición de todas las institucuines, Gobierno, Junta, y Diputación para colaborar en la distribución de todo el alimento que necesiten los animales y a facilitar todo lo que haga falta a los profesionales ya que "necesitarán de mucha ayuda en los primeros días después del incendio".

UPA ha recibido el agradecimiento del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; del presidente de la Diputación, Carlos García y del subdelegado del Gobierno en Ávila, Fernado Galeano.

Asimismo, UPA ha agradecido el trabajo detodos los efectivos que integran el operativo, desde bomberos forestales, BRIF, agentes medioambientales, UME, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, policías locales, Protección Civil, voluntarios..."por su profesionalidad y compromiso" con el territorio, con los ganaderos y con el conjunto de los habitantes del medio rural.