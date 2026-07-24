UPA Ávila llevará dos camiones de forraje y uno de paja para alimentar al ganado afectado por el incendio

Los responsables de UPA Ávila charlan junto al presidente de la Junta en el Cecopi.
Los responsables de UPA Ávila charlan junto al presidente de la Junta en el Cecopi. - UPA ÁVILA
Europa Press Castilla y León
Publicado: viernes, 24 julio 2026 15:40
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ÁVILA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La organización agraria UPA hará llegar a los afectados por el incendio de Burgohondo tres camiones de alimentación ganadera (dos de forraje y uno de paja), para sustento de los animales que ha habido que sacar fuera de las fincas afectadas por el fuego, y que han sido trasladados a prados fuera de todo peligro.

Según ha informado UPA, su secretario en Ávila, Ventura González, y su responsable nacional en materia de Medio Ambiente y Cambio Climático, Pedro Ismael Martín, han acudido al puesto de mando de Navaluenga para ofrecer su colaboración con la entrega de comida a los ganaderos afectados por este devastador fuego.

Asimismo, UPA se ha puesto a disposición de todas las institucuines, Gobierno, Junta, y Diputación para colaborar en la distribución de todo el alimento que necesiten los animales y a facilitar todo lo que haga falta a los profesionales ya que "necesitarán de mucha ayuda en los primeros días después del incendio".

UPA ha recibido el agradecimiento del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; del presidente de la Diputación, Carlos García y del subdelegado del Gobierno en Ávila, Fernado Galeano.

Asimismo, UPA ha agradecido el trabajo detodos los efectivos que integran el operativo, desde bomberos forestales, BRIF, agentes medioambientales, UME, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, policías locales, Protección Civil, voluntarios..."por su profesionalidad y compromiso" con el territorio, con los ganaderos y con el conjunto de los habitantes del medio rural.

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