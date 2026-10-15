UPA-COAG pide a la Junta que vele por intereses del sector ante restricciones normativas "no suficientemente avaladas"

VALLADOLID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Alianza UPA-COAG ha pedido a la Junta que "vele por los intereses del sector" ante "las demandas y presiones" de la Comisión Europea, que impulsa restricciones normativas "que muchas veces no están avaladas desde el punto de vista técnico-agronómico", si no que son "imposiciones de pura ideología medioambientalista".

En un comunicado recogido por Europa Press, la organización profesional agraria ha informado de que ha mantenido una reunión con el director general de Política Ambiental de la Junta de Castilla y León, José Guirao Sola, para abordar varios temas que preocupan a los profesionales agrarios de Castilla y León.

En este contexto, UPA-COAG ha manifestado su desacuerdo por la exigencia administrativa que desde algunos servicios territoriales se traslada a los ganaderos, como la obligatoriedad de dotar a las granjas de balsas con capacidad de almacenamiento de purines de hasta nueve meses, "cuando la normativa únicamente exige, de forma genérica, cuatro meses, y a lo sumo seis meses en determinadas casuísticas".

También, ha reclamado información directa de la Consejería de Agricultura sobre un tema que "preocupa mucho", como es la posibilidad de una nueva delimitación de las Zonas Vulnerables a Nitratos en Castilla y León "bajo imposición de Europa en términos desfavorables para la producción agrícola y ganadera".

"Ante un contexto como el actual, en el que la agricultura europea debería ser considerada estratégica, su actualización puede afectar gravemente a los agricultores y ganaderos de nuestra comunidad al repercutir en la valorización de las deyecciones ganaderas como fertilizantes en la agricultura, o a la concesión de aguas para uso agrario por parte de Confederación Hidrográfica del Duero", ha advertido la alianza.

En este sentido, ha reclamado apoyo de la Administración autonómica para "velar por los intereses del sector" ante "las demandas y presiones de la Comisión Europea en un asunto que pueda afectar muy directamente a las explotaciones familiares de Castilla y León".

"No debe obviarse que la agricultura puede ser medioambientalmente sostenible sin necesidad de imponer limitaciones normativas a la producción. estricciones que muchas veces no están avaladas desde el punto de vista técnico-agronómico, sino más bien por imposiciones de pura ideología medioambientalista que en ningún caso están fundamentadas desde el punto de vista científico", ha defendido la organización.

Por otro lado, UPA-COAG ha trasladado la necesidad de que la web de la Consejería de Medio Ambiente, en su sección de Autorizaciones Ambientales Ganaderas, vuelva a tener disponible para técnicos y ganaderos la herramienta creada en Excel para facilitar el cálculo de las emisiones de las explotaciones.

Así, ha asegurado que ha arrancado el compromiso a la Junta de que volverá a ponerse en marcha dicha aplicación, aunque solo para el vacuno, ovino, caprino y conejos, puesto que para el porcino y aves funcionará el Ecogan, aplicación creada por el Ministerio de Agricultura y desarrollada para estas especies.

En este sentido, ha precisado que lo que sí dispondrá el programa Excel de ganaderías desde Castilla y León es la posibilidad de cálculo de volumen de las balsas de almacenamiento de estiércoles y purines en porcino, tomando como referencia los últimos parámetros de volúmenes producidos por animal, y establecidos por el Itacyl.