UPA CyL advierte de una caída del 40% en la cosecha de cereales, por debajo de la media histórica

VALLADOLID 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Pequeños Agricultores de Castilla y León (UPA CyL) ha advertido de que la cosecha de cereales registrará una reducción del 40 por ciento respecto a la campaña pasada debido a las "elevadísimas temperaturas sufridas en los últimos quince días" y ante la previsión de que continúen "al menos hasta el 11 de junio".

La organización agraria ha apuntado, a través de un comunicado, que el calor ha coincidido con el momento de granado de los trigos y las cebadas, fechas "clave para el correcto llenado del grano y para su peso específico". Asimismo, ha asegurado que estos efectos han resultado especialmente "devastadores" en las provincias del sur y del centro de la comunidad autónoma, caracterizadas por poseer terrenos más arenosos y áridos.

Según las previsiones de UPA CyL, la cosecha se situará por debajo de la "media histórica" de la Comunidad y no superará los cinco millones de toneladas. A este respecto, el colectivo ha criticado el pronóstico realizado a finales de marzo por el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (Itacyl), que estimó una campaña "histórica" de 8,4 millones de toneladas, similar a la del año anterior.

Ante esta situación "límite", marcada también por "los bajos precios y los elevados costes de producción", la organización ha demandado a los futuros responsables de la Consejería de Agricultura la adopción de "medidas extraordinarias". En concreto, ha reclamado la concesión de apoyos directos para compensar a los productores que no alcancen un incremento del 19 por ciento en trigo y del 24 por ciento en cebada respecto a la media histórica de los últimos 30 años.

De igual modo, la organización ha defendido la necesidad de implantar un control "estricto" sobre las importaciones de cereal para regular los precios del mercado. UPA CyL ha alertado de que la falta de intervención por parte de las administraciones públicas implicaría el "hundimiento de un sector que considera clave para la agricultura y la ganadería de Castilla y León, además de suponer un perjuicio de gravedad para la campaña venidera en el territorio".

Por último, ha instado a las autoridades competentes a "flexibilizar" la aplicación de las normativas medioambientales impuestas durante el periodo de recolección.

La organización ha concluido que estas restricciones "incrementan las limitaciones operativas de los productores y generan una serie de costes adicionales que penalizan directamente la cuenta de resultados de las explotaciones cerealistas".