UPA CyL advierte de la "situación crítica" de los apicultores por la falta de alimento de las abejas debido al clima

VALLADOLID, 27 May. (EUROPA PRESS) -

UPA Castilla y León ha advertido sobre la "situación crítica" del sector apícola de la Comunidad debido al cúmulo de circunstancias climatológicas negativas en lo que va de año para la producción de flores y por lo tanto para el alimento natural de las abejas.

La falta de alimento viene motivado por la climatología "tan adversa" para el sector apícola, ya que la sequía de febrero y marzo, la lluvia junto a las bajas temperaturas de abril y primera quincena de mayo, unido al calor extremo y viento de estos últimos días ha provocado que las flores no produzcan, y lo que producen "se lava o se deshidrata".

La única alternativa que le queda a los productores es alimentar a las abejas básicamente con azúcar con agua y vitaminas para aportar el sustento que necesitan, puesto que de lo contrario morirán, ha explicado la organización a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Además, UPA ha lamentado que debido a esta situación se suma el problema de justificar los gastos en alimentación dentro de la intervención sectorial apícola, además de un "montón" de tramitación burocrática administrativa, entre la que se encuentra un certificado de emergencia climática.

La organización ha recordado que mientras en otras comunidades autónomas no se exige este certificado, en Castilla y León sí es obligatoria, cuestión que es "incongruente" puesto que cualquiera que conozca este sector sabe de la situación "tan delicada" provocada por la climatología en la apicultura.

Por último, UPA ha señalado que a la ausencia de floración debido al clima extremo, hay que sumar otros problemas que "arruinan" al sector como la mortandad elevada debido a la varroa, y los "elevadísimos" costes de producción como el gasóleo, además del problema añadido de la comercialización con mieles procedentes de China o Sudamérica que se mezclan y que se vende como si fuera de nuestro país.