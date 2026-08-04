UPA CyL exige que la sentencia sobre depósitos de gasóleo siente jurisprudencia

VALLADOLID 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La organización agraria UPA CyL ha solicitado a la Delegación del Gobierno una reunión para pedirle que actúe de inmediato tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), que establece que las deficiencias administrativas en los depósitos de gasóleo no justifican la denegación de la devolución del Impuesto sobre Hidrocarburos (IEH).

Según ha denunciado la organización a través de un comunicado, existen "miles de casos" en Castilla y León en los que la Agencia Tributaria ha denegado la devolución del IEH a agricultores y ganaderos alegando errores de autorización, inscripción, ubicación o capacidad de los depósitos.

UPA CyL ha sostenido que estos motivos no deben ser argumento para la pérdida de este derecho si se demuestra el uso agrario real del combustible.

Por este motivo, la entidad ha reclamado que, en base al fallo del TSJCyL, se abone "de forma inmediata" la devolución a todos los profesionales agrarios de la comunidad a los que se les ha denegado el importe desde hace años.

Asimismo, ha considerado "inapropiada" la actuación de la Agencia Tributaria al rechazar las solicitudes por no acreditar la disponibilidad de depósitos legalizados ante la Junta.

Finalmente, UPA CyL ha anunciado que pedirá al delegado del Gobierno, Nicanor Sen, que la resolución judicial "siente jurisprudencia y revierta el daño ocasionado", al considerar "injustificada" la pérdida del derecho cuando ha quedado acreditado que el gasóleo se adquirió y utilizó para la actividad agrícola o ganadera.