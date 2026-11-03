UPA denuncia el peligro de un oso pardo junto a la vivienda de una ganadera en San Martín de los Herreros (Palencia)

UPA denuncia la presencia de un oso pardo junto a la vivienda de una ganadera en San Martín de los Herreros (Palencia). - UPA CYL

PALENCIA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) de Palencia ha denunciado la situación de peligro vivida por una joven ganadera de San Martín de los Herreros al encontrarse con un oso pardo en el interior del cercado de sus cabras, ubicado a escasos metros de su vivienda.

El suceso se produjo durante la noche del pasado viernes, momento en el que la afectada, Laura Castrillo, salió de su domicilio alertada por el ruido y el nerviosismo de los animales, que permanecían encerrados ante la habitual afluencia de turistas propia del fin de semana.

En esta ocasión, el ejemplar no causó la muerte de ninguna res, si bien la organización agraria, a través de un comunicado recogido por Europa Press, ha advertido de que desde hace un tiempo resulta habitual la desaparición de ovejas y cabras debido a los ataques de este plantígrado, que permanece vigilado por la Junta de Castilla y León desde hace al menos dos años.

Ante estos hechos, UPA ha trasladado una petición urgente a la Junta de Castilla y León, a través del delegado territorial, para reclamar la aplicación inmediata del protocolo de actuación necesario. La organización agraria considera que el peligro es evidente al encontrarse un animal salvaje en las inmediaciones del entorno urbano.

Asimismo, la entidad ha advertido de los riesgos que conllevan los planes de reintroducción de especies salvajes como el oso pardo cuando su expansión geográfica coincide con núcleos habitados donde conviven la actividad turística y la explotación ganadera. En este sentido, la organización profesional sostiene que esta proximidad incrementa la posibilidad de que ocurra una desgracia.

Por último, UPA ha calificado de "insostenible" el contexto actual de la explotación y ha instado a la administración autonómica a colocar con urgencia las trampas necesarias para retirar al animal de las proximidades de los pueblos y trasladarlo a zonas deshabitadas.

Desde la organización han subrayado además que la presencia del animal ocasiona muertes de reses, cuadros de estrés y pérdidas productivas por abortos en hembras gestantes, sumado al riesgo que supone para las personas.