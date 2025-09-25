UPA pide a la Junta que permita tramitar la liquidación de arrendamientos rústicos en las oficinas de las capitales

VALLADOLID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

UPA Castilla y León ha pedido ha remitido una carta al consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, para que permita toda liquidación de impuestos de arrendamientos rústicos en las oficinas tributarias de las capitales.

"También hemos remitido otra comunicación a la consejera de Agricultura y Ganadería para que conozca de primera mano los problemas que están teniendo los agricultores y ganaderos en este sentido, para que personalmente traslade a su compañero la necesidad de resolver un problema que bajo punto de vista tiene fácil solución", señala la organización agraria a través de un comunicado.

En este sentido, UPA ha trasladado a ambos las "numerosas quejas" que llegan a la organización de profesionales agrarios por la "negativa" de la Administración regional a tramitar la liquidación del impuesto de arrendamientos rústicos (impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados) en las oficinas tributarias situadas en las capitales de provincia.

UPA alega que el argumento que utiliza la Administración es que esas oficinas "no son competentes" para gestionar el impuesto en los casos en los que la superficie arrendada se sitúa en un municipio "no asignado a la oficina de la capital de provincia".

UPA recuerda al consejero de Economía y Hacienda que los profesionales agrarios "tienen ya suficiente carga administrativa" que resuelven desplazándose de forma "obligatoria" a la capital como para que esta tramitación no puedan realizarla "en el mismo lugar aprovechando ese viaje, y sí en los lugares donde oficialmente les corresponde".

"El hecho de que no se nos permita a los agricultores y ganaderos, una vez que nos encontramos en la capital, a realizar dicha tramitación, y por lo tanto tengamos que desplazarnos al municipio donde se ubica la oficina asignada a tal fin, para luego tener que volver a la capital para la presentación de esa liquidación en la administración pertinente, a nuestro parecer es innecesario y resulta una complicación burocrática que sería muy fácil de resolver desde la Junta", ha apuntado UPA en su escrito.

La organización apela al "sentido común" para que se facilite la labor de los profesionales y para que la Administración sea "cercana con sus administrados".

En este sentido, UPA ha reclamado a la Junta que de "las órdenes oportunas" desde Economía y Hacienda para "eliminar" ese requisito para exigir que las oficinas situadas en la capital de provincia "sean competentes en todo su ámbito provincial".