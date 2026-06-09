UPL acusa a Mañueco de "fiar todo" a la "confrontación" con un pacto que "perjudica a Región Leonesa"

La portavoz del Grupo Mixto de las Cortes de Castilla y León, Alicia Gallego, interviene durante el pleno de investidura del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, en las Cortes de Castilla y León, a 9 de junio. - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press

VALLADOLID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Unión del Pueblo Leonés (UPL) en las Cortes, Alicia Gallego, ha lamentado que el candidato a investirse como presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, lo haya "fiado todo" al "discurso de la confrontación" de Vox con la 'prioridad nacional' al asumirlo en el marco del pacto de gobierno, el cual generará un "mayor perjuicio" también en la "Región Leonesa".

La también portavoz del Grupo Mixto ha cuestionado que el pacto sitúe a la inmigración como el "gran problema" de la Comunidad para "justificar" la 'prioridad nacional', una cuestión que considera "gris y de miedo".

Asimismo, ha criticado que el pacto presenta medidas "difusas en una parte muy importante", mientras el resto son "polémicas" y, en general, destacan por ser "huecas en su concreción". "Esto parece más bien un papel mojado, no sé si un gurruño, pero un papel mojado", ha advertido, para rechazar las "medidas populistas" de bonificaciones y ayudas que "no tienen en cuenta realmente el nivel de renta".

Igualmente, ha acusado a PP y a Vox de ser "sucursales de Madrid" en su "reparto de sillas" en la Comunidad, y les ha advertido de que ahora se encuentran "en el mismo punto de partida" que en 2022, a la vez que ha criticado a los 'populares' por "cogobernar con quien no cree en las comunidades autónomas".

"Parece que usted ha hecho lo que dice Pedro Sánchez: la necesidad hace virtud", ha agregado Gallego en palabras a Fernández Mañueco por el pacto con Vox necesario para gobernar, un pacto en el que UPL ve "mayor perjuicio" para la "Región Leonesa".

La portavoz leonesista ha reprochado, en este sentido, la "desigualdad social y económica" a las provincias de León, Zamora y Salamanca, lo que, a su juicio, "no hace extraño que los leoneses rechacen la pertenencia a la Comunidad".

En la misma línea, ha recordado que la Mesa de las Cortes "negó" la posibilidad de presentar una consulta popular leonesista pese a que esta se podría desarrollar "con naturalidad", de lo que responsabiliza a PP y Vox, pero también al PSOE que "se puso de perfil".

No obstante, de cara a este nuevo gobierno, ha asegurado que UPL si se prestará a llegar a "acuerdos programáticos", pero "no ideológicos ni extremistas", en relación a temas como la economía, el medio rural y la despoblación que es una "realidad" ante la que ha abogado por actuar con "cohesión social y territorial", con el objetivo de "revertir" la situación en pro de la "igualdad".

En este contexto, también ha cargado contra el concepto de "medio rural" que maneja el acuerdo de legislatura, al limitar determinados beneficios a municipios de entre 4.000 y 20.000 habitantes. "Me ha sorprendido mucho, porque decir que un pueblo es 4.000 habitantes parece un poco raro", ha lamentado.

En su opinión, esta delimitación deja fuera a numerosos municipios y comarcas que "no llegan ni siquiera a los 500 o 600 habitantes", lo que "desvirtúa" la discriminación positiva que, ha defendido, debería dirigirse a los núcleos que realmente sufren la despoblación y el relevo generacional.

En ese mismo sentido, ha avisado de que el suelo empresarial de calidad reservado para localidades de 4.000 a 20.000 habitantes dejará fuera a municipios pequeños que lo necesitan. Como ejemplo, ha citado que "mientras se van a favorecer las plazas de toros" en pueblos que sí entran en ese rango, otras localidades pueden quedar "privadas" de suelo empresarial de la Junta. "Creo que tendrían que darle una vueltina a todo esto y, sobre todo, dándose también un paseo de calle, pisando lo que es un pueblo de verdad", ha sugerido.

CENSURA LA GESTIÓN DE LOS INCENDIOS

La portavoz leonesista ha puesto el foco, igualmente, en la gestión de los incendios y la prevención, un ámbito en que el que ha recordado que en la pasada legislatura "se perdieron 140.000 hectáreas" en Castilla y León por la "falta de previsión, de medios y de políticas adecuadas".

"No se puede fiar todo a la suerte", ha avisado, al tiempo que ha lamentado que ahora la Junta pretenda que sean los ayuntamientos quienes asuman los planes de prevención: "Lo que hacen es lo que mejor saben hacer, que es dar patada a un lado y dejar que sean los ayuntamientos los responsables para que lleven a cabo ese plan de prevención.

En este sentido, ha ilustrado la carga que supone para pequeños municipios la nueva normativa de prevención, y ha reclamado "ser serios" y "ejecutar las competencias" que corresponden a la Junta: "No tirar balones fuera y dejar a los más pequeños en tierra de nadie".

La portavoz de UPL también ha señalado a la situación de infraestructuras escolares en zonas como la montaña leonesa y ha defendido, frente a deducciones fiscales ligadas a ir al gimnasio, que se prioricen las inversiones en estos espacios, en los que ha llamado a utilizar, además, "producto local" frente al "nacional".

En materia de infraestructuras y energía, Gallego ha criticado la "confusión" en el citado pacto en relación con las renovables ya que "por un lado frena la eólica y la fotovoltaica, y por otro elimina restricciones a las macrogranjas, "muy conflictivas en los municipios en los que se ponen".

Pese a este amplio catálogo de críticas, Gallego ha reiterado la voluntad de su grupo de cooperar en medidas de calado social y territorial. Así, ha garantizado que UPL "va a estar al lado del ciudadano" y "votará en contra" de la investidura porque el acuerdo de legislatura con Vox le resulta "difuso" y no responde, a su juicio, a las necesidades de la "Región Leonesa".