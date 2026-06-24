UPL denuncia que el consultorio médico de El Tejado (Salamanca) sigue sin internet en 2026 y lleva el caso a las Cortes

Luis García, concejal de El Tejado. - UPL

SALAMANCA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha registrado en las Cortes una batería de preguntas dirigidas a la Consejería de Sanidad para "exigir explicaciones" sobre la situación que atraviesa el consultorio médico de El Tejado (Salamanca), que continúa sin disponer de conexión a internet, "una circunstancia que dificulta gravemente la prestación de la asistencia sanitaria en la localidad".

La iniciativa parte del trabajo realizado por el concejal de UPL en el Ayuntamiento de El Tejado, Luis García, quien se ha hecho eco de las "reiteradas quejas vecinales por las deficiencias que presenta el servicio sanitario en el municipio" y ha trasladado esta problemática a la procuradora de UPL en las Cortes, Alicia Gallego, para su registro parlamentario, detalla la formación leonesista a través de un comunicado.

Según han denunciado los vecinos, la falta de conexión impide a los profesionales sanitarios acceder a las historias clínicas de los pacientes, emitir recetas electrónicas, tramitar bajas médicas o realizar otras gestiones básicas que forman parte de la asistencia sanitaria cotidiana. Esta situación obliga a desplazar trabajo administrativo y sanitario a otros centros, generando demoras y una peor atención para los usuarios, añade la información

Asimismo, los vecinos han mostrado su "preocupación por la falta de estabilidad en la cobertura médica y por el incremento de los tiempos de espera para obtener cita, una situación que consideran consecuencia directa de las deficientes condiciones en las que se presta el servicio".

Desde UPL consideran "incomprensible" que en pleno 2026 exita un consultorio médico público "sin acceso a internet", especialmente cuando la propia administración sanitaria "basa gran parte de su funcionamiento en herramientas digitales como la receta electrónica o la historia clínica informatizada".

Por ello, la formación leonesista ha solicitado a la Junta que explique desde cuándo tiene conocimiento de esta situación, qué actuaciones ha llevado a cabo para solucionarla, cuáles son los motivos por los que el consultorio sigue sin conexión y en qué fecha prevé dotarlo de los medios necesarios para garantizar una atención sanitaria en condiciones de igualdad respecto al resto de municipios.