UPL elevará a la Fiscalía de CyL posibles delitos en torno a los conciertos de la Fundación Valores del 23 de abril

La secretaria general de UPL, Alicia Gallego y el portavoz de UPL en el Ayuntamiento de León, Eduardo López Sendino, comparecen ante los medios en la sede del partido. - EUROPA PRESS

LEÓN 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La UPL presentará esta semana una denuncia ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) por posibles delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y cohecho en torno a los conciertos musicales del 23 de abril de la Fundación para la Promoción de Valores y la Identidad.

Así lo han expresado este martes la secretaria general de UPL, Alicia Gallego y el portavoz de la formación leonesista en el Ayuntamiento de León, Eduardo López Sendino, que han concretado que su objetivo es "depurar responsabilidades" ante el "despilfarro" y el gasto "injustificado" que han supuesto la realización de dichos conciertos.

Además, han señalado que para el año 2026 la Junta plantea unas partidas presupuestarias similares a las del presente año para los conciertos de la festividad de la Comunidad. "Van a gastar en cada uno de los conciertos despilfarrando otra vez el dinero de los leoneses y el dinero de los castellanos", ha recalcado López Sendino.

El representante leonesista ha puntualizado que el concierto en León de Juan Magán se adjudicó por importe de 177.240,39 euros, mientras que la actuación de este mismo artista en otras localidades y fechas estivales ha costado entre 75.000 y 95.000 euros.

Lo mismo sucede con otros grupos musicales como Camela o Rulo y la Contrabanda a los que ha hecho alusión, detallando las diferencias en la cuantía destinada a su contratación con motivo de la celebración del 23 de abril y otras actuaciones en el territorio nacional. Al respecto, ha insistido en que el importe de la adjudicación de los conciertos de Castilla y León es de prácticamente el doble que en otros lugares en los que se han realizado y, además, en este último caso, han tenido lugar en temporada alta.

"CLARAMENTE IRREGULAR"

Así, en los próximos días la UPL elevará ante la Fiscalía del TSJCyL estas cuestiones para que investigue a la Fundación para la Promoción de Valores y la Identidad de Castilla y León, dependiente de la Consejería de la Presidencia, al tratarse de un gasto, en su opinión, "claramente irregular".

Por su parte, Alicia Gallego, ha recordado que la mencionada Fundación ha contado con un presupuesto de 1,3 millones de euros para 2025 y para el año 2026 la Junta propone de nuevo una cuantía similar, lo que muestra que la Consejería "le da exactamente igual lo que diga el legislativo. Él quiere celebrar su fiesta y le da igual utilizar estos recursos para esa conmemoración que, desde luego, ni es correcta ni es sentida", ha puntualizado.

Alicia Gallego ha insistido en que no se pueden usar recursos públicos para este tipo de fundaciones. "Si quieren usar recursos externos, fenomenal, pero no recursos públicos para la constitución de sus chiringuitos o sus cajas B para celebrar sus fiestas" ha subrayado y ha recordado que en su día de aprobó una proposición no de ley en las Cortes según la cual no se debían utilizar los recursos públicos para este tipo de fundaciones. "Les da exactamente igual", ha concluido.