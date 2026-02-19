UPL presenta una moción para reclamar que el nuevo grupo antidisturbios de la Policía Nacional se ubique en León

Archivo - Varios agentes de las Unidades de Intervención Policial (UIP), dependiente de la Policía Nacional durante un operativo policial. - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

LEÓN, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de UPL en el Ayuntamiento de León ha presentado una moción para su debate en pleno en la que reclama que el nuevo Grupo de Unidades de Intervención Policial (UIP) previsto por el Ministerio del Interior para Castilla y León tenga su sede en la ciudad de León.

La moción recoge la previsión del Ministerio del Interior de crear un nuevo grupo antidisturbios integrado por unos 50 agentes para dar cobertura operativa a la Comunidad. En la actualidad la VII UIP cuenta con su única sede en Valladolid, ciudad en la que ya operan dos grupos de estas unidades, además de un subgrupo de mando y apoyo, en los que trabaja cerca de un centenar de agentes especializados.

Esta situación genera un "claro desequilibrio territorial" en la distribución de los recursos policiales, especialmente si se tiene en cuenta que la creación de la actual estructura de las UIP supuso en su día la disolución de la Compañía General de Reserva con sede en León, integrada por 110 agentes. Esta decisión, según ha explicado UPL, provocó la pérdida de una capacidad de respuesta "inmediata" ante intervenciones de este tipo en la ciudad y la provincia leonesas.

En este sentido, la formación leonesista ha advertido que la centralización de estas unidades en Valladolid obliga actualmente a realizar importantes desplazamientos cuando es necesaria su intervención en León o en otras zonas de la Región Leonesa, "con el consiguiente perjuicio operativo, económico y temporal, además de una merma en la eficacia del servicio público de seguridad", según ha informado a Europa Press en un comunicado la UPL.

Además, ha señalado que el sindicato policial Unión Federal de Policía ha denunciado en reiteradas ocasiones esta concentración sistemática de unidades en Valladolid y ha defendido la necesidad de una planificación basada en criterios "estrictamente operativos". En este sentido, ha agregado que en otras comunidades autónomas como Andalucía, Galicia o Canarias existen modelos de doble sede "plenamente funcionales".

"PLENAMENTE JUSTIFICADO"

Por todo ello, para UPL está "plenamente justificado" que el nuevo Grupo de Unidades de Intervención Policial se ubique en León, tanto por razones territoriales como operativas y permitiría corregir el "agravio histórico", así como reforzar la seguridad de la capacidad de respuesta no solo en la provincia de León, sino en toda la Región Leonesa.

Por este motivo, la moción recoge la petición al Pleno para que inste al Gobierno de España y, en particular, al Ministerio del Interior, a que el nuevo grupo de UIP previsto para Castilla y León tenga su sede en la ciudad de León y sea dependiente de la VII UIP de la Jefatura Superior de Policía de Castilla y León.

En este mismo sentido se ha pronunciado recientemente la Unión Federal de Policía (UFP), que considera necesario que el nuevo grupo de 50 agentes establezca su base en León y no en Valladolid, como ocurre con numerosos recursos policiales. "No se trata de una cuestión simbólica ni territorialista, sino de eficacia operativa, equilibrio institucional y adecuada distribución de los recursos públicos", señalaba en un comunicado la UFP.

"DESEQUILIBRIO EVIDENTE"

Asimismo, señalaba que la concentración sistemática de unidades en Valladolid "genera un desequilibrio evidente" y argumentaba que la provincia de León es una de las más grandes del país, con más de 15.500 kilómetros cuadrados y una situación "estratégica" como principal vía de acceso al noroeste peninsular. Al carecer en la actualidad de un Grupo de UIP con base permanente, los efectivos están obligados a constantes desplazamientos desde otros territorios, con la consiguiente pérdida de inmediatez, aumento de costes y merma de la capacidad de respuesta.

Por estas cuestiones la UFP ha registrado en Madrid en el Consejo de Policía y en la DGP un detallado informe que avala técnica y logísticamente la viabilidad de ubicar este grupo en León. "No hablamos de una propuesta improvisada, sino de planificación rigurosa basada en criterios operativos, como se podrá comprobar en el estudio realizado", apostillaba.