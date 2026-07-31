UPL y Soria ¡Ya! vuelven a proponer una ley que crea el cuerpo de agentes medioambientales para darles seguridad

Procuradores de UPL y Soria ¡Ya! y representantes de CSIF presentan en las Cortes la proposición de ley de agentes medioambientales en Castilla y León. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

UPL y Soria ¡Ya! han registrado por segunda vez en las Cortes de Castilla y León una ley para la creación de un cuerpo de agentes medioambientales que les aporte seguridad, reconocimiento y respaldo después de que el texto presentado en 2025 no se pudiera tramitarlo por falta de tiempo por "calendario político".

Así lo han señalado los procuradores de Soria ¡Ya! y UPL, Ángel Ceña y Alicia Gallego, respectivamente, y la delegada de Medio Ambiente de CSIF y agente medioambiental, Sara Mateos, durante el registro de la proposición en las Cortes.

En este marco, Ceña ha destacado la importancia de esta ley para el cuidado de los montes y del medio natural y ha explicado que supondría la creación del cuerpo de agentes medioambientales, precisamente el día en el que se celebra su día internacional.

El procurador soriano ha incidido en que estos días se habla de los incendios, como "todos los veranos", y de la UME, los medios aéreos, los retenes o las motobombas pero "curiosamente" nadie habla de los funcionarios que cuidan el monte todo el año y realizan labores de vigilancia y que dirigen en su inmensa mayoría las operaciones de extinción de incendios. "Creo que merece que prestemos atención al cuerpo de agentes medioambientales", ha asegurado.

Ángel Ceña ha recordado que esta ley se presentó en mayo de 2025 y, por cuestiones de calendario, no pudo tramitarse, pero todos los grupos parlamentarios salvo el PP votaron a favor en su toma en consideración, por lo que ahora se vuelve a presentar con "algún ligero retoque" al detectar algunos errores, pero sólo cuestiones "semánticas y de numeración" más que "sustanciales".

"Ahora se vuelve a presentar porque los incendios y el cuidado de nuestros montes y de nuestro medio natural no conoce calendario", ha añadido Ángel Ceña, quien ha explicado que lo que se propone es crear un cuerpo específico de agentes medioambientales, una carrera profesional "auténtica" con tres escalas dentro de ese cuerpo y proporcionarles seguridad en el ejercicio de su profesión.

A este respecto, ha señalado que se proponen cuestiones como que hagan las guardias en "binomio", dos personas, para estar más protegidos frente a agresiones, pero también darles formación con la creación de una escuela de agentes medioambientales, entre otras cuestiones.

"En definitiva, aportar un granito más de arena", ha apuntado el procurador soriano, quien ha asegurado que se pretende hacer "algo de verdad, práctico, que sirva" y cree que los grupos parlamentarios no podrán oponerse porque la prevención "de la que tanto se habla" también la hacen estos agentes que están "todo el año vigilando, analizando causas, detectando riesgos, evaluando incendios anteriores", lo que considera "una tarea importante".

INVERSIÓN EN PREVENCIÓN

En cuanto a la posibilidad de que la Junta pudiera emitir otro informe contrario a la ley por su impacto económico, como ya ocurriera en la anterior ocasión, el procurador espera que "no se atrevan" después de lo ocurrido con los incendios de 2025 y este año y ha señalado los 90 millones que se prevén pueda suponer la restauración de los daños por el fuego, cuando cree que también hay que destinar recursos a la prevención y a las tareas de los agentes medioambientales, que también dirigen la extinción.

Por su parte, Alicia Gallego espera que el texto salga adelante porque "es una ley técnica" que recoge las necesidades de la Comunidad y cree que "al amparo de todo lo que ha sucedido y que sucederá si no se toman medidas" es bueno tener una normativa específica. "No valen los titulares, no vale la palabrería, sino que es necesario tomar medidas", ha insistido.

Además, ha criticado la "parálisis" de la anterior legislatura sin "mucho interés" en sacar adelante leyes, cuando la ley básica de Agentes Forestales y Medioambientales de 2024 marcaba un plazo para adaptarse a la misma de dos años, por lo que se incumpliría por parte de la Junta.

Por otra parte, ha advertido de que no sirven "parches" como los que propuso el PP en cuanto a la prevención y a la forma de tratar a sus propios funcionarios, por lo que considera que con esta ley, que se puede mejorar mediante enmiendas y propuestas, proporcionará seguridad a la ciudadanía.

"Es una cuestión de justicia", ha añadido la procuradora leonesista, quien ha asegurado que estos funcionarios desarrollan muchas funciones y tienen competencias tan amplias que ahora van a estar "enlazados" con muchas consejerías, de ahí la importancia de que se les dé la categoría y reconocimiento que corresponde mediante nuevas escalas, especialidades y promoción interna en lugar de recurrir a ayudas o subvenciones a lo que "acostumbra" la Junta.

"Es necesario invertir porque al final esa inversión supone un ahorro de gasto y, sobre todo, una seguridad para el ciudadano", ha matizado Gallego, quien ha agregado que en León conocen bien lo que pasa cuando no se invierte, no se ejercen las responsabilidades necesarias y este año se vuelve a sufrir con los incendios de Zamora y en zonas leonesas como El Bierzo y Laciana.

APOYO DE CSIF

La procuradora ha aclarado que se han valido del sindicato CSIF para su elaboración porque los funcionarios son los que mejor conocen el campo y el medio rural con el objetivo de mejorar con normas que se adapten a la legislación básica "y, sobre todo, se tomen medidas de futuro".

En este sentido, la responsable de CSIF Sara Mateos ha agradecido la iniciativa y se vuelva a impulsar esta ley que ha pedido "encarecidamente" que apoyen el resto de grupos parlamentarios.

"En estos mismos momentos hay muchos compañeros y compañeras agentes medioambientales que se están jugando la vida en los incendios y lo hacen para proteger a los ciudadanos y para proteger el territorio de la Comunidad", ha señalado Mateos, quien ha insistido en que en Castilla y León se llevan casi dos años incumpliendo la ley básica.

Además, ha apuntado que los agentes medioambientales llevan 19 años esperando a que se les incluya en el Grupo B, tal y como señala el Estatuto Básico del Empleado Público.

Por ello, ha reclamado a la Junta y "especialmente" a su presidente, Alfonso Fernández Mañueco, que reconozca la labor de los agentes medioambientales. "No solo con palabras bonitas, cuando el monte está ardiendo, que lo reconozca garantizando nuestros derechos, para que podamos trabajar con seguridad, con medios y con el respaldo que nos corresponde por ley", ha aseverado la sindicalista, quien ha manifestado su esperanza de que "esta vez" no se "olviden" ni de los agentes medioambientales ni de los bomberos forestales cuando termine el verano.