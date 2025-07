UPL tacha las declaraciones de captar el voto leonesista de Daniel de la Rosa de "provocación pura y dura"

LEÓN 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Diputación de León, el leonesista Roberto Aller, ha expresado este jueves que las declaraciones efectuadas por el secretario autonómico de Organización del PSOE, Daniel de la Rosa, en las que hacía un llamamiento para captar el apoyo de los votantes de UPL ante las próximas elecciones regionales son una "provocación pura y dura".

"Me parece una provocación pura y dura de un señor que viene de paseo, que viene de Valladolid, a provocarnos a nuestra casa", ha recalcado y ha subrayado que la UPL "defiende a León", lo cual no significa que otras formaciones políticas no lo hagan.

Desde su cargo como vicepresidente de la Diputación de León de la UPL, donde comparte equipo de Gobierno con el PSOE, ha querido separar el trabajo que se hace desde la Institución provincial con la formación socialista de la actitud mostrada por el PSOE en el ámbito autonómico.

"Lo tengo que separar sí o sí. Porque una cosa es que estemos trabajando diariamente para sacar adelante los proyectos que afortunadamente van saliendo y otra cosa es que después, a nivel de partido, nos tengamos que sentar", ha apostillado.

Al respecto, ha asegurado que los representantes de PSOE y UPL en la Diputación de León mantienen ncuentros asiduamente, aunque ha reconocido que por el momento no ha hablado con el presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, después de que UPL expresara ayer su intención de pedirle un encuentro tras las últimas declaraciones realizadas por De la Rosa, así como por la deriva de la formación política socialista tras los presuntos casos de corrupción conocidos recientemente.

RESPETO HACIA LA POSTURA DE UPL.

En este contexto, ha declarado que comparte "totalmente" las manifestaciones realizadas por el vicesecretario general de UPL, Luis Mariano Santos, sobre De la Rosa. "Lo comparto, tal cual lo han dicho, lo comparto y lo respeto. Es más, en esas reuniones voy a estar presente también", ha asegurado.

Al ser preguntado si apoyaría la postura de la formación leonesista en el caso de que el consejo político de UPL decidiera que esta cuestión debe conllevar a la ruptura del pacto con el PSOE en la Diputación de León, ha garantizado que el apoyo a su partido en este sentido lo tiene "muy claro".

"Yo lo tengo muy claro. Tenemos la gran suerte de que en mi partido, en la UPL en este momento, simplemente hay una corriente y hay una sola dirección. Y estamos todos en el mismo barco. Cosas que otros no pueden decir", ha concluido.