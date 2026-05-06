UPL ve "falta de respeto" en "dilatación" de los plazos de investidura y llama a "remangarse" por la ciudadanía

Archivo - El procurador de UPL, Luis Mariano Santos, y la portavoz de UPL en la Junta de Castilla y León, Alicia Gallego. - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 6 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Unión del Pueblo Leonés (UPL) en las Cortes, Alicia Gallego, ha considerado una "falta de respeto" la "dilatación" de los plazos para la investidura del nuevo Gobierno autonómico y ha urgido a los partidos mayoritarios a "remangarse" y trabajar para dar solución a los problemas de la Comunidad.

Tras mantener una reunión con el presidente de las Cortes, Francisco Vázquez, para proponer un candidato a la inviestidura, la procuradora ha calificado de "trámite" este proceso de consultas al considerar que el acuerdo entre PP y Vox está "cerrado", tal y como sucede en otras comunidades autónomas como Extremadura o Aragón. Así, ha reclamado "celeridad, compromiso y respeto" y que no se supediten los tiempos de la política regional a otros procesos electorales externos, en referencia a las elecciones andaluzas.

En este sentido, ha lamentado que el Ejecutivo autonómico sume "cinco meses parado" y en funciones, lo que a su juicio agrava las necesidades de los ciudadanos y ha insistido en que su formación ve "muy difícil" apoyar la investidura al no existir compromisos sobre plazos ni avances hacia la "autonomía leonesa", una reivindicación que ha calificado como un "derecho que nos asiste".

Asimismo, ha reprochado que la labor legislativa siga "esperando en el cajón" mientras "persisten" problemas de despoblación, bajas tasas de actividad en León y dificultades de acceso a la vivienda para los jóvenes.

Por otra parte, la portavoz de UPL ha advertido sobre la incertidumbre en materia de incendios ante la llegada del verano y la ausencia de unos nuevos presupuestos, que ha tildado de "entelequia".