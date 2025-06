UPL ve necesaria una "regeneración" en el PSOE al que exigirá que "cumpla todos los acuerdos" en la Diputación de León

Gallego asegura que el partido "siempre sale a ganar" de cara a los próximos comicios en la Comunidad

LEÓN, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

La nueva secretaria general de UPL, Alicia Gallego, ha asegurado que es necesaria una "regeneración evidente" en el PSOE tras las últimas informaciones y ha advertido de que le exigirá que "cumpla todos los acuerdos" del pacto en la Diputación de León.

No obstante, ha señalado que la situación de los socialistas en el ámbito nacional "no es comparable" con lo que ocurre en el día a día en la provincia y la Comunidad. "Aunque no nos gusta ni compartimos ese tipo de política, lógicamente", ha indicado.

De esta forma se ha expresado la nueva secretaria general de UPL en declaraciones a los medios en el marco del XIII Congreso General Ordinario que se ha celebrado este sábado, donde ha puesto el foco en que su partido "va a seguir trabajando en el día a día".

"Indudablemente, la responsabilidad es del que no cumple y ahí vamos a estar exigiéndole una vez más que, aparte de lo que es el trabajo diario, tendrán que asumir aquellos compromisos que dieron lugar, en su caso, a un acuerdo con UPL", ha analizado la nueva líder del partido.

ELECCIONES AUTONÓMICAS

En relación con los próximos comicios autonómicos, la nueva líder de UPL ha remarcado que su partido "siempre sale a ganar", si bien las circunstancias del "día a día" y otras "extraordinarias" --como el caso de la COVID o ahora si se acumularan las elecciones--, lo que se buscará es "separar ese mensaje".

"Porque nosotros no queremos entrar en el barro, queremos gestionar y luchar por el deseo de los ciudadanos de lograr la autonomía y están de acuerdo con la gestión que hace UPL", ha subrayado.

Cuestionada por si es necesario que se convoquen elecciones general en el contexto político actual tras las recientes informaciones del PSOE, ha asegurado que el panorama nacional es "muy grave", ya que todo lo que se ha destapado es "francamente lamentable" para la política en general, pero se ve que el PP "tampoco lleva propuestas" a las Cortes Generales.

"Sigue siendo un salseo y un comadreo el que se traen unos y otros, lo que al final hace que no se busquen soluciones para los ciudadanos", ha lamentado, al tiempo que ha hecho especial énfasis en la necesidad de que todos los partidos "remen" en la misma dirección para trabajar por el país.