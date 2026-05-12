UPTA denuncia que los autónomos de CyL cobran 754 euros menos de pensión de jubilación que los asalariados

VALLADOLID 12 May. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) ha denunciado la "enorme desigualdad" que existe entre las pensiones que perciben los trabajadores autónomos y las de los asalariados en Castilla y León.

En concreto, y según los últimos datos oficiales correspondientes a abril de 2026, la pensión media de jubilación de los autónomos castellanoleoneses se sitúa en 1.030,88 euros mensuales, mientras que la correspondiente a los trabajadores del Régimen General alcanza los 1.785,25 euros, lo que supone una diferencia de 754,37 euros al mes.

En el conjunto de las prestaciones, la brecha también resulta especialmente significativa. La pensión media total de los autónomos en Castilla y León alcanza los 937,04 euros mensuales, frente a los 1.539,80 euros del Régimen General, una diferencia de más de 602,76 euros mensuales, detalla la organización a través de un comunicado.

Actualmente, Castilla y León cuenta con 176.386 pensiones del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), de las cuales 118.206 corresponden a pensiones de jubilación.

Desde UPTA consideran que esta situación es consecuencia de "décadas de cotizaciones mínimas motivadas por la inestabilidad de ingresos y las dificultades económicas que históricamente ha atravesado una gran parte del colectivo autónomo".

La organización insiste en la necesidad de aplicar medidas específicas "que permitan corregir progresivamente la desigualdad estructural entre regímenes y garantizar pensiones dignas para los trabajadores por cuenta propia".