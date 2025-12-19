Urgencias y Oftalmología del Río Hortega y el centro Plaza del Ejército obtienen la certificación ISO 9001:2015

Acto de entrega de la certificación ISO 9001:2015 en Hospital Universitario Río Hortega - Certificación del Centro de salud Plaza del Ejército. - SACYL

VALLADOLID 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Río Hortega de valladolid ha acogido el acto de entrega de la certificación ISO 9001:2015 a los servicios de Urgencias y Oftalmología hospitalarias y al Centro de Salud Plaza del Ejército, del Área de Salud Valladolid Oeste(ASVAO).

El ASVAO suma tres nuevas certificaciones y alcanza 21 unidades acreditadas, con estas incorporaciones, para reforzar su compromiso con la calidad asistencial y la mejora continua, según ha informado el Servicio de Salud de Castilla y León en un comunicado recogido por Europa Press.

La obtención de la certificación ISO 9001:2015 acredita la implantación de un Sistema de Gestión de la Calidad conforme a los estándares internacionales establecidos por la Organización Internacional de Normalización (ISO).

Este reconocimiento supone un doble valor: por un lado, la garantía de un trabajo bien hecho y, por otro, la diferenciación frente a otras organizaciones del sector sanitario en España.

El modelo implantado en el Área de Salud Valladolid Oeste se basa en un Sistema ISO centralizado, que integra la documentación general del Área con la específica de cada servicio, unidad o centro de salud.

Estas son las certificaciones obtenidas en el Hospital Universitario Río Hortega: Servicio de Hematología, Servicio de Hostelería: Cocina, Unidad de Calidad, Servicio de Análisis Clínicos, Servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial, Banco de Leche de Castilla y León, Urgencias Pediátricas, Unidad de Formación Continuada, Servicio de Hostelería: Lencería, Servicio de Nefrología, Unidad de Neonatología, Servicio de Anestesia y Reanimación, Servicio de Rehabilitación, Servicio de Oftalmología y Servicio de Urgencias

La Gerencia de Atención Primaria Valladolid Oeste también ha obtenido varios reconocimientos:Centro de Salud Casa del Barco, Centro de Salud Rural II Zaratán, Centro de Salud Huerta del Rey, Centro de Salud Zona Sur, Centro de Salud de Laguna de Duero, Centro de Salud Plaza del Ejército.

La incorporación del Servicio de Urgencias, Oftalmología y el Centro de Salud Plaza del Ejército marca un nuevo hito en la estrategia de calidad del Área. Además, se trabaja para ampliar el alcance de la certificación durante 2025- 2026 a tres nuevas áreas: el Servicio de Cuidados Intensivos, Recursos Humanos del Área y el Centro de Salud de Tordesillas.

El acto realizado hoy no solo celebra las nuevas certificaciones, sino también el esfuerzo de los profesionales, una jornada de reconocimiento y compromiso con la mejora continua, que reafirma la apuesta del ASVAO por la calidad y la seguridad del paciente.