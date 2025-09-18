Urtasun anuncia medio millón de euros extra para restaurar la Muralla de Zamora

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun (i), se reúne con el alcalde de Zamora, Francisco Guarido, durante una visita al Ayuntamiento de Zamora. - Paloma V. Escarpa - Europa Press

ZAMORA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha anunciado medio millón de euros extra para la restauración de la Muralla de Zamora por lo que alcanzará los 2,1 millones.

Así lo ha señalado durante su visita a las obras que se están llevando a cabo en estos momentos en el vestigio zamorano. Urtasun ha acudido acompañado por el delegado del Gobierno, Nicanor Sen, y por distintas autoridades locales, ante las que ha recordado que la inversión se está llevando a cabo a través del Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE).

La intervención, enmarcada en el Plan Director de las murallas, se centra en una primera fase en cinco tramos del conjunto. Ernest Urtasun ha destacado que se trata de una obra "muy necesaria", porque este tramo había sufrido "alteraciones y deterioros" con el paso de los siglos. Además, el ministro ha añadido que este es "un esfuerzo sostenido en el tiempo que demuestra el compromiso del Gobierno con la conservación del patrimonio histórico de Zamora".

Las obras, que comenzaron el pasado marzo y tienen una duración prevista de doce meses, comenzaron por el tramo avenida de la Feria, que ya está en su fase final. Próximamente comenzarán las actuaciones sobre otras zonas clave situadas en los tramos de Doña Urraca, San Bernabé, Parque del Castillo y los tramos del sureste Puerta de San Pablo-Ronda del Degolladero y del este en Ronda del Degolladero.

Al inicio de las actuaciones se realizaron pruebas en laboratorio y catas in situ, con el fin de conocer exactamente la caracterización de la piedra y la técnica constructiva ejecutada.

Una vez conocidos estos datos, se han iniciado los trabajos de conservación-restauración de la muralla, que han implicado el desbroce y retirada de vegetación, limpieza, restitución de juntas y de sillares faltantes, aplicación de tratamiento biocida, antisales y antihumedad, y consolidación e hidrofugación.

MÁS OBRAS EN MARCHA

Por su parte, el alcalde de Zamora, Francisco Guarido, ha recordado que, en esa misma zona de la avenida de la Feria, hay previstas dos obras más: una, en el marco del proyecto Renaturaliza, para añadir zonas verdes al espacio entre la Muralla y la acera, y otra relacionada con los trabajos en las travesías que está financiando el Ministerio de Transportes.

Además, Guarido ha reivindicado la inversión realizada por el Ayuntamiento para liberar partes de la Muralla. "Hemos destinado cinco millones de euros a expropiaciones y derribos, porque nos parece que este monumento es un factor cultural fundamental, pero también un valor para la ciudad y para el turismo", ha constatado el alcalde.