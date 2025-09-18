Urtasun, sobre la investigación de crímenes en Gaza: "Siempre dijimos que había una vía judicial contra el genocidio"

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun (c), durante una visita a la muralla de Zamora, a 18 de septiembre de 2025, en Zamora, Castilla y León (España). - Paloma V. Escarpa - Europa Press

Acusa a Ayuso de ponerse con sus declaraciones en el lado de "la infamia y de la ignominia"

ZAMORA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha señalado este jueves, ante las preguntas de la prensa sobre la decisión del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, de abrir la puerta a investigar los crímenes cometidos en la Franja de Gaza, que su partido siempre ha mantenido una postura clara en ese sentido: "En todo momento, hemos dicho que había una vía judicial para luchar contra el genocidio, una vía que, en primer lugar, se da en la Corte Penal Internacional", ha advertido el miembro del Ejecutivo.

"Ustedes saben que la Corte Penal Internacional es competente para juzgar crímenes de lesa humanidad y conocer casos de genocidio, y hay investigaciones en curso, unas investigaciones, por cierto, que están financiadas en parte por el Gobierno de España, que ha hecho una aportación para ello", ha recalcado Urtasun, que ha considerado "normales y lógicas" este tipo de actuaciones a raíz de lo que está ocurriendo.

También al hilo de lo que está pasando en Gaza, Urtasun considera que "las declaraciones realizadas por la señora Ayuso defendiendo una vez más al Estado de Israel y sus actuaciones, son absolutamente deleznables". Para el portavoz de Sumar, este es "el mayor crimen que se ha cometido en el siglo XXI" y está dibujando una realidad en la que la convención para la prevención del genocidio a nivel internacional, nacida de "los crímenes atroces cometidos en el siglo XX", está siendo "absolutamente pisoteada".

En ese sentido, para Urtasun "hay políticos en España que se están situando del lado de la infamia y de la ignominia, y ahí es donde está situada la señora Ayuso". "Nosotros siempre hemos defendido que una política exterior coherente significa defender el derecho internacional y los derechos humanos en cualquier escenario. Creo que el Partido Popular, y lo dije ayer, está teniendo una doble vara de medir, en dos escenarios que son distintos, que uno es Ucrania y el otro es Gaza", ha lamentado el ministro.

Por otro lado, en lo referente a las preguntas sobre la posibilidad de que España tome la misma medida en competiciones deportivas que en Eurovisión y se niegue a participar mientras Israel no sea excluido, Urtasun ha subrayado que "las competiciones culturales y deportivas funcionan muchas veces como un gran escaparate social y, por lo tanto, cuando un país como Israel está cometiendo un genocidio, no queremos que las competiciones deportivas y culturales sirvan de blanqueamiento".

Por ello, el portavoz de Sumar ha recordado que fue "muy contundente" pidiendo que Televisión Española reclamara la exclusión de Israel de Eurovisión y ha opinado que el Gobierno de España "debe seguir insistiendo" en el tema deportivo. "Ahora, el Comité Olímpico Internacional está aplicando una doble vara de medir absolutamente inaceptable", ha considerado Urtasun, comparando la situación de Israel con la de Rusia.