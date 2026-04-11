El uso del servicio de Auvasa crece en Simancas un 7% en 2025 y supera los 343.000 viajes

Archivo - Imagen de Auvasa de un autobús en Valladolid - AUVASA - Archivo

VALLADOLID, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El uso del transporte público en autobús de Auvasa en el municipio de Simancas alcanzó en 2025 un total de 343.424 viajes, lo que supone un incremento del siete por ciento respecto al año anterior y del diez respecto al año 2023, periodo en el que se ha mantenido vigente el contrato-programa 2023-2025 para la prestación de este servicio por parte de Auvasa.

Este crecimiento es similar al de la red general de Auvasa en el año 2025, y por encima de la media nacional de los servicios de transporte en autobús urbano e interurbano en cercanías, según ha detallado Auvasa a través de un comunicado recogido por Europa Press.

En este último ejercicio, Simancas ha contado con la línea cinco para conectar las paradas situadas en su municipio, un total de 17, con la ciudad de Valladolid, al proporcionar cobertura con el principal intercambiador de transporte urbano de Paseo de Zorrilla y con el centro de la ciudad. Además, Simancas cuenta con el servicio nocturno B4 que permite desplazarse las noches de los fines de semana y vísperas de festivo.

Cabe destacar que, además del servicio programado, se han reforzado expediciones en las horas punta de mayor afluencia de usuarios, así como con motivo de los diferentes eventos culturales que se han llevado a cabo por el Ayuntamiento de Simancas en el año 2025.

Las líneas de autobús de Auvasa han recorrido en el año 2025 un total de 113.885 kilómetros en el término municipal de Simancas, ya que se han registrado un total de 343.424 viajes en autobús con origen o destino en el municipio de Simancas, con valores máximos en los meses de junio, septiembre y octubre, por encima de los 32.000 usos.

El servicio búho ha contabilizado cerca de 7.150 viajes, principalmente en los primeros servicios de la madrugada.

Destacan sobre los datos de uso del autobús en Simancas los relativos a las personas usuarias más jóvenes, con un porcentaje del 32% sobre el total de viajes registrados, clara apuesta de la juventud de este municipio por el transporte público.

Simancas ha cerrado el año 2025 con unas cifras de utilización del autobús público que confirman la tendencia de crecimiento y que ponen de manifiesto el elevado grado de aceptación de este medio para desplazarse a la ciudad de Valladolid de un modo cómodo, seguro y sostenible.

Además, el Ayuntamiento de Simancas y Auvasa han suscrito el nuevo contrato-programa que permitirá mantener y mejorar el servicio de transporte público regular de viajeros de uso general en el término municipal de Simancas en el periodo 2026-2028.