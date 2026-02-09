UVA y Aeice conectarán "el talento" universitario con la "realidad" del sector del Hábitat Eficiente

Presentacion de la Cátedra 'Construyendo un Hábitat de Vanguardia'. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Valladolid y la Agrupación Empresarial Innovadora para la Construcción Eficiente (Aeice) de Castilla y León han puesto en marcha la "primera cátedra nacional" del hábitat con el objetivo de "conectar a los universitarios con las necesidades reales de talento en el sector, contribuir a la mejora competitiva de la cadena de valor y al desarrollo territorial" de la Comunidad.

Así lo ha explicado el rector de la institución académica, Antonio Largo, tras la firma del convenio para la constitución de la Cátedra, que ha tenido lugar esta mañana en Valladolid, acto en el que han participado también la presidenta de Aeice, Estíbaliz González de la Serna; el director de la Cátedra y de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura (Etsava), Juan Luis de las Rivas; y el consejero en funciones de Economía y Hacienda de la Junta, Carlos Fernández Carriedo.

"Esta colaboración se plantea como un instrumento estable de cooperación, de trabajo conjunto entre la UVA, el Clúster de Hábitat Eficiente y con los fines de impulsar la docencia, la investigación aplicada y la transferencia de conocimiento en el ámbito específico del hábitat", ha abundado Largo Cabrerizo.

La sede, ha detallado, estará en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Valladolid pero se relacionará, "como no puede ser de otra manera", con la "mayoría de las investigaciones, de las transferencias de conocimiento" que se realizan en un entorno "multidisciplinar y transdisciplinar", al contar también con elementos de ingeniería, comercio, geografía, cultura, salud, entre otros.

"Hay investigación, innovación y transferencia de conocimiento, pero también formación para nuestros universitarios, para que entren en contacto con un sector que necesita talento y el talento se forma en las aulas de la Universidad de Valladolid", ha apostillado.

El propósito de esta iniciativa es "favorecer la generación y fidelización de talento, la modernización productiva y el posicionamiento de Castilla y León como territorio", según ha añadido la presidenta de Aeice, Estíbaliz González de la Serna.

En este sentido, la Cátedra se posiciona como "una herramienta para las empresas del sector, muy especialmente para los socios de Aeice". "Y también como un instrumento de acceso de los jóvenes a la experiencia práctica y al mercado laboral", ha subrayado.

TRABAJOS FIN DE GRADO Y MASTERCLASS

Con sede en la Etsava y relación en red con otras disciplinas -como Ingeniería, Comercio, Geografía, Cultura, Salud, entre otras-, en la Cátedra se podrán desarrollar trabajos de fin de grado (TFG), orientados a áreas de especialización directamente vinculadas con las necesidades actuales y futuras del sector del hábitat en Castilla y León.

Aeice, por su parte, promoverá alianzas entre el talento universitario y las empresas del sector a través de un programa de prácticas en empresas.

También pondrán en marcha expediciones talento-empresa, para que los alumnos puedan acercarse a los procesos e innovaciones de las empresas líderes; y se impartirán masterclasses por parte de arquitectos y profesionales especializados, con el objetivo de fomentar una formación integral, además de desarrollarse concursos y exposiciones para "visibilizar el talento", ha detallado el director de la cátedra, Juan Luis de las Rivas.

Por último, Carlos Fernández Carriedo ha destacado que la cátedra representa "prácticamente a 150 actividades productivas y económicas" y ha aplaudido el "paso importante de conexión con la universidad, con todo lo que refleja, por tanto, el talento, el captar profesionales de alto nivel y la transferencia del conocimiento".