La UVA apuesta por promocionar las carreras STEM para superar tópicos sobre estudios muy demandados por las empresas

Los directores de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación y de Ingeniería Informática, Patricia Fernández y Benjamín Sahelices, respectivamente, han lamentado el descenso de estudiantes de las denominadas carreras STEM, las siglas de Science, Technology, Engineering y Mathematics que conjugan una serie de licenciaturas y especialidades en estas áreas, con especial incidencia en el caso de las mujeres y han abogado por trabajar para promocionar estos estudios ya que, además, son muy demandados por las empresas.

Este es uno de los principales mensajes que han trasladado los directores de las citadas escuelas técnicas del Campus de la Universidad de Valladolid (UVA) con motivo de la presentación este lunes de la IV Feria 'Espacios de Ingenio' que tendrá lugar el viernes día 29 para acercar la creatividad y las tecnologías a los jóvenes e incrementar las vocaciones por los estudios de perfil tecnológico entre los estudiantes preuniversitarios.

Patricia Fernández ha hecho especial hincapié en la necesidad de acercar y promocionar estos estudios entre los estudiantes de secundaria, bachillerato y de los ciclos formativos de grado superior para superar el desconocimiento y los tópicos sobre los estudios de ciencia o tecnología que, según ha reconocido, "lastran" su imagen y alejan a los alumnos de unas opciones que tienen futuro laboral ya que en la actualidad ya hay déficit de profesionales.

La directora de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación se ha mostrado convencida de que no se trata de un problema de las escuelas sino de toda la sociedad a la que ha recordado que los retos necesitan talento. "A veces conocernos es amarnos", ha defendido Fernández para significar que carreras como la ingeniería o la arquitectura resuelven "problemas reales" de las personas.

En el mismo sentido se ha pronunciado el director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática quien no ha dudado al afirmar que merece la pena estudiar licenciaturas tecnológicas o científicas ya que, aunque requieren esfuerzo y "cierta disciplina", son "muy bonitas" y demandas hasta el punto de afirmar que en estos momentos hay más empresas interesadas por ofrecer prácticas que alumnos, a pesar de la "formación excelente" que se imparte en las universidades públicas castellanoleonesas.

Dicho esto, ha apostado por atraer a más empresas de estas ramas ya, además de generar empleo de calidad, atraen a su vez a nuevas empresas. "Hay que conseguir que se queden --los estudiantes-- para fijar empleo de calidad", ha sentenciado Benjamín Sahelices que ha pedido una apuesta política para apoyar y promover la formación en carreras STEM.

En este sentido, la directora general de Innovación y Equidad Educativa de la Junta, María del Pilar González, ha compartido la "necesidad" de promocionar de forma global y colaborativa este tipo de estudios y competencias para formar a los alumnos del siglo XXI por lo que ha respaldado la celebración de IV Feria 'Espacios de Ingenio' por el éxito de las ediciones anteriores.

Según ha recordado a este respecto, la Junta de Castilla y León trabaja con el objetivo de promocionar este tipo de estudios en la etapa de infantil.

El programa de actividades contempla la realización de talleres que serán propuestos por cada escuela para enseñar a construir una videoconsola, juegos de geolocalización, medina para plantas, sombras figurativas o 'The last person in Pucela'.