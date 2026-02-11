La UVA coordina en Segovia un estudio para medir la persuasión encubierta sobre los jóvenes en Internet

El catedrático Jesús Bermejo (izda), el profesor Daniel Muñoz, el vicereector de la UVa en Segovia, Agustín García Matilla, y la decana de Comunicación, Cristina Vela - EUROPA PRESS

SEGOVIA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y de Comunicación del campus María Zambrano de la Universidad de Valladolid (UVA) en Segovia coordinado un proyecto de investigación de siete instituciones universitarias sobre la influencia de las nuevas formas de persuasión encubierta en Internet sobre la conducta de los jóvenes.

El proyecto, titulado 'Influencia de nuevas formas de persuasión encubierta en internet sobre la conducta de los jóvenes e intervención educativa', está dirigido por el catedrático Jesús Bermejo y coordinado por el profesor Daniel Muñoz Sastre, ambos del campus segoviano.

En la investigación participan 13 investigadores de siete universidades con una duración prevista de tres años y un presupuesto de 88.500 euros.

Se trata de un proyecto avalado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y financiado con fondos europeos FEDER dentro del programa estatal de proyectos de Generación de Conocimiento.

El estudio analiza el paso de la publicidad directa, característica del siglo XX, a los actuales modelos de persuasión encubierta, propios del siglo XXI.

A diferencia de la publicidad tradicional, este tipo de persuasión llega al usuario sin que sea consciente de estar recibiendo un mensaje publicitario, lo que influye en sus opiniones y conductas "sin mecanismos claros de identificación o defensa crítica".

Según los investigadores, esta forma de influencia resulta "especialmente preocupante" por su expansión a través de canales virtuales como redes sociales, blogs, influencers y nuevas formas de comunicación digital, con un impacto notable en adolescentes y jóvenes.

El proyecto alerta del riesgo de que este fenómeno derive en una pérdida progresiva de la capacidad crítica de la ciudadanía, lo que podría traducirse en un debilitamiento de los principios democráticos en las sociedades occidentales.

En una primera fase, el equipo estudiará distintos canales de comunicación digital para detectar campañas de persuasión encubierta, analizar sus características y determinar a qué públicos van dirigidas.

Para ello, se realizarán muestreos con jóvenes de entre 15 y 23 años, una franja de edad especialmente vulnerable a este tipo de estrategias.

La fase final del proyecto contempla el desarrollo de un plan educativo de intervención, que se aplicará en centros docentes y universidades.

Este plan incluirá medidas preventivas para evitar la persuasión encubierta y acciones formativas destinadas a que los jóvenes, cuando ya hayan sido influenciados, puedan reconocer cómo se ha actuado sobre su voluntad u opinión sin que fueran conscientes, facilitando así una reacción informada y crítica.

El catedrático Jesús Bermejo dirige el laboratorio Lipsimedia, ubicado en el campus María Zambrano, donde se llevarán a cabo estudios de campo con muestras de adolescentes y jóvenes para analizar su percepción inconsciente de estos mensajes persuasivos.

El proyecto contará además con la implicación del sector publicitario, incluyendo entidades de control de contenidos y agencias de publicidad, con el objetivo de abordar el fenómeno desde una perspectiva científica, educativa y profesional.

El proyecto dispone ya de una web operativa, en la que se recogen los primeros detalles del trabajo y las líneas iniciales de investigación, y aspira a convertirse en un referente en el estudio de la persuasión digital y la prevención ante esta técnica publicitaria sobre las nuevas generaciones.