UVA impulsa Green Campus para convertir Palencia en referente de sostenibilidad, innovación y colaboración territorial

El exrector de la UVA, Antonio Largo, durante la presentación del 'Green Campus' - EUROPA PRESS

PALENCIA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El proyecto 'Green Campus' es una iniciativa estratégica que nace con el objetivo de consolidar el campus palentino como un referente en sostenibilidad, innovación, salud y cooperación con el territorio.

'Green Campus' se plantea como una nueva imagen o marca institucional, pero también como un ecosistema de colaboración capaz de integrar a la universidad, las empresas, las administraciones públicas y el conjunto de agentes sociales y económicos de Palencia y Castilla y León, tal y como ha explicado el vicerrector del Campus de Palencia, Julio Javier Diez, durante la presentación del proyecto.

En este sentido, ha destacado que la iniciativa persigue generar sinergias entre todos estos actores para promover proyectos conjuntos de investigación, innovación, formación y transferencia de conocimiento que contribuyan al progreso económico y social de la provincia y a la mejora de la calidad de vida de sus ciudadanos.

El exrector de la Universidad de Valladolid, Antonio Largo, por su parte, ha recordado que el proyecto parte de una realidad ya consolidada en el Campus de La Yutera, que en los últimos años ha desarrollado importantes actuaciones en materia de sostenibilidad y eficiencia energética.

"Es el Campus de los de la Uva, y uno de los de toda España, que tiene más interiorizada la sostenibilidad", ha señalado, para después repasar las inversiones realizadas en rehabilitación y aislamiento energético de edificios, así como la implantación de una central de biomasa que suministra energía renovable al campus utilizando recursos del propio territorio.

A ello se suman iniciativas como el arboretum educacional, concebido como espacio de biodiversidad y educación ambiental abierto a la sociedad, y múltiples líneas de investigación relacionadas con la sostenibilidad, la gestión de recursos naturales, la biotecnología, la economía social o la innovación agroalimentaria.

'Green Campus' pretende dar cohesión y visibilidad a todas estas iniciativas bajo una estrategia común orientada al desarrollo sostenible y al fortalecimiento del vínculo entre universidad y sociedad.

Uno de los pilares fundamentales de 'Green Campus' es su carácter transversal, puesto que la iniciativa integra a todas las titulaciones y áreas de conocimiento presentes en el Campus de La Yutera, desde las ingenierías agrícola y forestal hasta Educación, Comercio, Relaciones Laborales o Antropología Social.

El objetivo es fomentar la colaboración entre disciplinas para abordar los grandes retos ambientales, sociales y económicos desde una perspectiva integral.

La sostenibilidad se entiende así no solo desde el ámbito medioambiental, sino también desde la formación, la cohesión social, la innovación empresarial y el bienestar de las personas.

Finalmente, la presidenta de la Diputación, Ángles Armisén ha recordado cómo siempre se ha referido al campus de La Yutera, como "el campus verde" y destacado la importancia de la colaboración entre administraciones y el trabajo conjunto que ha desarrollado la institución provincial con la Uva para conseguir añadir la titulación de Enfermería a la oferta formativa del campus palentino.

La incorporación de las titulaciones de Enfermería y Biotecnología, que comenzará a impartirse el próximo curso, supondrá además un importante impulso para el desarrollo de 'Green Campus' y para la consolidación del enfoque One Health, basado en la interconexión entre salud humana, salud animal y salud ambiental.

En este contexto, el campus apuesta por favorecer nuevas líneas de investigación y transferencia vinculadas a la salud ambiental, la sostenibilidad agroalimentaria y la biotecnología aplicada.

Asimismo, la iniciativa contempla la creación de un entorno favorable para el desarrollo de startups y proyectos innovadores capaces de generar empleo cualificado y nuevas oportunidades económicas en Palencia y su entorno.

Una alianza para construir futuro Para la Universidad de Valladolid, el Campus de La Yutera constituye un activo estratégico para el desarrollo de la provincia y un espacio privilegiado para construir alianzas entre conocimiento, empresa y sociedad.

Green Campus quiere convertirse en un punto de encuentro permanente donde administraciones, tejido empresarial y universidad trabajen conjuntamente para afrontar retos comunes relacionados con la sostenibilidad, la innovación, la salud y el desarrollo territorial.

La iniciativa nace además con vocación de proyección regional, nacional e internacional, posicionando a Palencia como ejemplo de colaboración entre universidad y territorio para construir un modelo de desarrollo más sostenible, innovador y centrado en las personas.