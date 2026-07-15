UVA impulsa un visionado del eclipse con más de 2.000 personas en Autilla (Palencia) y actividades en sus 4 campus

Presentación de las actividades de la UVA - EUROPA PRESS

VALLADOLID 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Valladolid (UVA) ha impulsado diversas actividades en sus cuatro campus y ha promovido un multitudinario visionado del eclipse en la localidad de Autilla del Pino (Palencia), un evento que prevé congregar a más de 2.000 personas.

La institución académica ha coordinado estas iniciativas de divulgación científica con el objetivo de acercar el fenómeno astronómico a la comunidad universitaria y a los ciudadanos en sus distintas sedes. El encuentro principal, que se celebrará en el municipio palentino, destaca por la previsión de una alta participación y por la movilización de recursos para facilitar la observación segura del eclipse, como la entrega gratuita de gafas homologadas.

En concreto, la universidad ha presentado este miércoles, bajo el lema 'Cuatro Campus, un mismo cielo: La UVA ante el eclipse de 2026', el programa de actividades organizadas con motivo del eclipse solar total que se registrará el próximo 12 de agosto de 2026. En la presentación han participado el vicerrector de Coordinación del Equipo y Comunicación, Bartolomé Rubia; el físico, matemático y miembro del Grupo Universitario de Astronomía, Jorge Monzón de Castro, y los integrantes de la delegación de Valladolid del Grupo de Estudiantes de la Real Sociedad Española de Física (RSEF), David Ramos y Víctor Cob.

En concreto, estos últimos coordinan la jornada de observación astronómica del 12 de agosto bautizada como 'Totality' en la localidad palentina de Autilla del Pino, un emplazamiento seleccionado por su visibilidad, altitud y baja contaminación lumínica.

El evento cuenta con el apoyo económico de la Fundación 'La Caixa' y CaixaBank, que aportan 5.000 euros, la Diputación de Palencia, con 2.000 euros, la Asociación Juvenil de Autilla del Pino y más de una veintena de empresas locales. Según han explicado desde la organización, el municipio, situado en la Tierra de Campos, dispone del mirador de Tierra de Campos, que facilitará una observación privilegiada de la totalidad del eclipse, cuyo máximo se producirá a las 20.29 horas con una duración de un minuto y 43 segundos.

El recinto de Autilla del Pino, ubicado en el Camino de Grijota, abrirá sus puertas a las 13.00 horas para escalonar el acceso de los visitantes. La entrada tendrá un precio simbólico de cuatro euros (menor si se adquiere de forma anticipada en la web oficial) e incluirá una pulsera, obsequios de bienvenida y gafas de observación homologadas.

El programa científico comenzará a las 17.00 horas con ponencias impartidas por investigadores como Fernando Buitrago, Carlos Buzón, Jaime Bajo da Costa, Gillian Nave, Hugo Messias y Álvaro Dueñas. Tras las charlas se explicará el uso de las gafas de protección, se realizarán observaciones guiadas con telescopios solares, se ofrecerá un concierto de música en directo y se cerrará la jornada a partir de las 23.00 horas con la observación del cielo nocturno y las perseidas.

El recinto contará con zonas de sombra, aparcamiento, carpa principal, áreas de ocio y espacio habilitado para acampada.

Las actividades previas en los cuatro campus se iniciarán el 21 de julio en Valladolid, con una conferencia de Óscar Macho Ibáñez en el Aula Mergelina a las 11.00 horas. Ese mismo día, el Campus María Zambrano de Segovia acogerá desde las 10.00 horas ponencias sobre la preparación ante el eclipse, el Gemelo Digital, la observación solar y la astrofotografía.

También el 21 de julio, el Campus de Soria celebrará a las 10.00 horas una charla preparatoria a cargo de Javier Pascual en el Aula N1, seguida de una observación con telescopio solar. Por último, el Campus de Palencia desarrollará su jornada el 23 de julio a partir de las 18.00 horas en el Centro Cultural Diputación, con charlas sobre la física, los ciclos y la historia de los eclipses.