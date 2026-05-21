La UVA incorpora Biotecnología y Farmacia para "fortalecer" su oferta académica con 77 grados de cara al próximo curso

1089178.1.260.149.20260521135310 Un momento de la presentación de la oferta educativa de la UVA con la presencia del rector en funciones, Antonio Largo (3 d) y la rectora electa, Pilar Garcés (3 i). - EUROPA PRESS

VALLADOLID 21 May. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Valladolid (UVA) incorporará a sus titulaciones los grados de Biotecnología y Farmacia, con lo que "fortalece" su oferta educativa compuesta por un total de 77 grados, 15 programas de doble titulación, cinco semestres internacionales y 67 másteres para el próximo curso con una previsión de 5.362 plazas en grados y 305 en las de doble titulación.

El rector en funciones, Antonio Largo; la electa, Pilar Garcés, y la vicerrectora de Estudiantes y Empleabilidad en funciones, Cristina de la Rosa, han dado detalles de las titulaciones que se impartirán en los cuatro campus de Palencia, Segovia, Soria y Valladolid.

"Estamos hablando de aproximadamente un volumen de 4.600 asignaturas, 4.591 para ser exactos, y alrededor de 18.000 grupos docentes. ¿Por qué doy estos datos numéricos? Para que tengan una idea de la complejidad que supone articular toda esta oferta formativa y que esté todo a punto para que empecemos en septiembre", ha argumentado Largo Cabrerizo que ha considerado que los alumnos "perciben" que esta programación es "excelente" como demuestra que la institución esté entre las mejores en empleabilidad y movilidad internacional.

En este punto, se ha detenido en las dos novedades de cara al próximo título, dos grados "anhelados" por la UVA como son Biotecnología y Farmacia. El primero de ellos se impartirá en la Escuela Técnica Superior de Ingenierías Agrarias del Campus de la UVa en Palencia y contará con 45 plazas; mientras que el de Farmacia, con 60 plazas, se impartirá en la Facultad de Medicina de Valladolid con la colaboración de la Facultad de Ciencias.

La Biotecnología se sitúa entre las disciplinas científicas con "mayor potencial" para contribuir a la resolución de algunos de los grandes desafíos globales del siglo XXI, con aplicaciones en ámbitos como la salud, la producción sostenible de alimentos, el desarrollo de nuevos materiales biodegradables, los biocombustibles o la descontaminación ambiental.

Por su parte, la implantación del Grado en Farmacia permitirá completar la oferta biosanitaria de la Universidad de Valladolid y favorecerá además las sinergias entre la Facultad de Medicina y la Facultad de Ciencias, al tiempo que aprovechará recursos compartidos con otros grados biosanitarios.

"Teníamos una carencia histórica en el área bio, y ahora consolidamos una potente oferta. Son dos titulaciones con un presente de éxito y con un futuro todavía más prometedor. De tal manera que son grados demandados por los estudiantes, con una buena empleabilidad y que fortalecen la oferta académica", ha resumido Largo Cabrerizo que ha agradecido a la comunidad educativa todo el "trabajo, que es mucho" para sacarlos adelante.

La previsión de plazas en estas dos nuevas titulaciones no se ha hecho de forma "aleatoria", si no siguiendo parámetros que persiguen la utilización óptima de recursos, la empleabilidad y la excelencia formativa, ha precisado.

En este sentido, ha recordado que el 95 por ciento de las plazas ofertadas están cubiertas, cifras similares a las que se esperan para el próximo curso, con la única excepción de las plazas creadas por la implantación de los dos nuevos grados mencionados.

GARCÉS

Una oferta que ha valorado la rectora electa, Pilar Garcés, que ha subrayado el trabajo del actual Rectorado por "no solo mantener, sino aumentar" el número de alumnos durante su mandato lo que, a su juicio, dice mucho del "trabajo realizado". "

"Ese también es un gran indicador de que la universidad funciona y de que podemos ser cada vez mejores", ha apuntado para incidir en que los dos equipos están "remando en la misma dirección" para mantener la "calidad educativa, investigadora y de gestión" que la institución ha mantenido "800 años".

"Esta universidad ofrece calidad, estabilidad, una atención importante al estudiante. Tenemos cuatro campus, en algunos con todas las titulaciones, pero luego hay otros más especializados. Además, ofrece movilidad y una empleabilidad alta. Así que pido a los estudiantes y a las familias que elijan la Universidad de Valladolid", ha finalizado.