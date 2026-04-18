La UVA inicia mañana su programación cultural del último trimestre y que cerrarán los Encuentros en Santa Cruz

VALLADOLID 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Valladolid (UVA) ha programado una "intensa agenda cultural" para este último trimestre del curso académico, que se cerrará del 24 al 26 de junio con la VIII edición de los Encuentros en Santa Cruz.

La Orquesta de la UVA, el Coro, el Ballet Español UVa o el Grupo de Teatro, sin olvidar la iniciativa UVA Sound y las visitas teatralizadas al Palacio de Santa Cruz, presentarán durante esta primavera sus nuevas propuestas para ofrecer al público "una variada oferta musical y artística", detalla la institución académica a través de un comunicado.

Esta programación se inicia mañana, 19 de abril, con el concierto 'Die Blaue Blume. Literatura y Música del Romanticismo Luminoso', que ofrecerá la Orquesta UVA con motivo del Día del Libro. Esta actividad tendrá lugar en el Paraninfo del Palacio de Congresos Conde Ansúrez, a las 19.00 horas, que se completará con la charla 'Literatura y música del romanticismo luminoso' antes del concierto, a las 18 horas, a cargo de la profesora de Teoría Literatura y Literatura Comparada de la Universidad de Valladolid, Sara Molpeceres Arnáiz.

Las charlas de la iniciativa UVA Sound finalizan la temporada del curso con un broche de oro el 5 de mayo a las 19.00 horas, ya que contará con la presencia del músico Carlos Ares, uno de los artistas "más relevantes" de la escena nacional, que estará acompañado de Javier Vielba, músico, cantante y compositor de bandas sonoras para películas y creador de la sinfonía oficial de Seminci.

Este ciclo concebido como un espacio de diálogo y reflexión en torno al panorama actual de la música tendrá su último escenario en el paraninfo de la Facultad de Derecho, con entrada libre hasta completar el aforo.

ENCUENTRO DE COROS

A esta actividad, le seguirá la programada para el 9 de mayo con el Encuentro de Coros Universitarios de Castilla y León, una iniciativa del Coro UVA que se suma a las actividades que ha desarrollado a lo largo del curso con motivo de la celebración de su 75 aniversario,

El evento, que se celebrará en la Feria de Muestras de Valladolid a las 19.00 horas, contará con la participación de los coros de las universidades de Burgos, León y Salamanca. Las entradas se pueden adquirir al precio de 5 euros en venta anticipada (entradas.uva.es) o el mismo día en taquilla (8 euros).

Las agrupaciones artísticas de la Universidad de Valladolid presentan una "cuidada y variada" programación cultural que refleja "el esfuerzo, la dedicación y el talento desarrollados a lo largo de estos meses".

La primera de ellas correrá a cargo del Grupo de Música Antigua el próximo 21 de mayo, a las 19.00 horas, en el Paraninfo de la Universidad (Plaza de la Universidad). El 29 de mayo, el Grupo de Jazz en la UVA, que dirige Víctor Antón, presenta 'Let's swing dance' con Jesús Díez (saxo alto solista), a las 20.00 horas, en las instalaciones del Servicio de Deportes (Calle Ruiz Hernández, 16).

El Grupo de Teatro UVA estrena la comedia de Woody Allen 'Adulterios', en la que mediante vivos diálogos llenos de ingenio narra tres historias sobre el amor y el desamor, el matrimonio y la infidelidad. Dirigida por Carlos Burguillo, esta nueva propuesta teatral se podrá ver en la Sala Borja (C/Ruiz Hernández) los días 12 y 13 de junio. Ambas funciones se iniciarán a las 19.30 horas.

La adaptación de Federico García Lorca de la obra 'La Casa de Bernarda Alba' será la función que propone el Ballet Español UVA. Bajo la dirección escénica y coreografía de Elysa López, las funciones se desarrollarán 18 y 19 de junio en el Teatro Zorrilla de Valladolid, a las 20.00 horas.

Todas las actuaciones fin de curso tendrán un coste de tres euros en venta anticipada y 3,50 en taquilla, a excepción del Ballet Español UVA, que será de ocho euros en venta anticipada. Las entradas se pueden adquirir en entradas.uva.es

VISITAS TEATRALIZADAS

Desde 2012, la Universidad de Valladolid organiza un programa de visitas teatralizadas al Palacio de Santa Cruz con el objetivo de difundir la cultura y el patrimonio universitario. A través de este recorrido, los visitantes pueden conocer la arquitectura, la historia y el arte del edificio, acompañados por alguno de los personajes históricos que lo habitaron, entre ellos una enigmática dama que aporta un toque de misterio a la experiencia.

La visita tiene una duración aproximada de 50 minutos y se ofrece en dos pases, a las 18.00 y a las 19.00 horas, constituyendo una excelente oportunidad para descubrir uno de los edificios más representativos de la ciudad. Las próximas visitas están previstas el 17 de abril, 15 de mayo, 5 de junio y 25 de septiembre, para las que es necesaria previa inscripción (entradas.uva.es).

VIII ENCUENTROS EN SANTA CRUZ

Los jardines del Palacio de Santa Cruz albergarán un año más los Encuentros en Santa Cruz, que dan por finalizada la temporada cultural de este curso en la UVA. Esta octava edición se celebrará del 24 al 26 de junio y reflexionará sobre el concepto de 'Sentir' en sus distintas acepciones, convirtiendo los jardines en un espacio de encuentro, diálogo y pensamiento compartido.

Conceptos como 'El latido de la ilusión', 'Tierra', 'La belleza', 'La avaricia', 'El silencio' o 'La luz' han articulado ediciones anteriores, sirviendo como ejes temáticos para la generación de conclusiones orientadas tanto al presente como al futuro, especialmente en los ámbitos cultural y universitario