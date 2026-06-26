La UVA recibe 90.000 dólares de la Universidad de Harvard para publicar excavaciones arqueológicas de Soto de Medinilla

F. Wattenberg en El Soto de Medinilla excavations, 1957-1960 - HARVARD UNIVERSITY

VALLADOLID, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Shelby White and Leon Levy Program for Archaeological Publications, vinculado a la Universidad de Harvard, acaba de conceder una ayuda de 90.000 dólares a un proyecto, liderado por la Universidad de Valladolid, para culminar el estudio y la publicación monográfica de El Soto de Medinilla, uno de los yacimientos arqueológicos más relevantes, ubicado en la provincia de Valladolid, para comprender la primera Edad del Hierro y el origen de las primeras comunidades aldeanas estables en el Valle del Duero.

El proyecto, que dirige la investigadora postdoctoral de la UVA Alejandra Sánchez Polo junto con el profesor Carlos Sanz Mínguez, se convierte en el primero que financia esta institución centrado en un yacimiento español, lo que refuerza la proyección internacional de la Universidad de Valladolid y la investigación arqueológica desarrollada en Castilla y León.

El yacimiento fue excavado entre 1957 y 1962 por los profesores de la Universidad de Valladolid Pedro de Palol y Federico Wattenberg, y posteriormente, entre 1989 y 1990, por Germán Delibes y Fernando Romero. Esta considerable financiación permitirá completar y reconstruir de manera científica las excavaciones arqueológicas para contribuir al conocimiento sobre este importante poblado.

"El Soto de Medinilla es un sitio clave de la prehistoria peninsular, ya que en los trabajos arqueológicos pioneros fue la primera vez que se excavó en un lugar con estas características de la meseta del norte, en donde se hallaron poblados con construcciones de adobe. Es un sitio muy conocido por todos los investigadores de la arqueología peninsular pero del que hay pocas publicaciones", explica Alejandra Sánchez Polo, quien considera que esto haya sido clave para que Harvard se haya fijado en este proyecto arqueológico e incluso este yacimiento da nombre a la primera Edad del Hierro en la meseta norte.

Cuando se excava, se registran los materiales hallados y luego se estudian para reconstruir la historia de cada capa. Este es el proceso natural de cualquier excavación arqueológica; sin embargo, la muerte prematura de uno de los dos directores de estas primeras excavaciones, Federico Wattenberg y, posteriormente, la marcha del segundo, Pedro de Palol, a la Universidad de Barcelona, derivó en que no se pudo concluir una publicación completa de todo el material, ni tampoco su revisión exhaustiva y reconstrucción de la historia con los "ojos" actuales, es decir, con las técnicas y los avances tecnológicos que existen hoy en día". "Lo que vamos a hacer ahora es una reconstrucción de manera científica para desarrollar una historia comprensible para el público actual".

El proyecto tiene una vigencia de tres años, y esos cerca de noventa mil dólares de financiación irán destinados al estudio de los materiales y su publicación, algo excepcional si se tiene en cuenta que en los proyectos arqueológicos financiados por las líneas del Ministerio de Ciencia e Innovación incluyen también las excavaciones arqueológicas.

El trabajo se va a desarrollar con el apoyo del Grupo de Investigación de la UVa AHMAT (físicos, geólogos y químicos) e investigadores de la Universidad de Salamanca. No sólo van a trabajar con todo el material arqueológico, sino con todo el acervo archivístico, que ha estado disperso entre el Instituto Catalán de Arqueología Clásica (ICAC) de Tarragona y diversos archivos en Valladolid. Finalmente, gracias al proyecto, se reunirá y digitalizará para poder ponerlo a disposición de toda la comunidad científica en la publicación final y online.

Los restos encontrados en Soto de Medinilla sitúan sus orígenes alrededor del s.IX a.C y perduran hasta el s.V a.C, con once niveles de ocupación, "al menos en lo que estudiaron Fernando Romero y Germán Delibes". La investigadora explica que en esta Primera Edad del Hierro hay un cambio en la forma de construir las edificaciones, empiezan a construir casas de adobe, y llega cierto momento, aunque se desconoce el porqué, que destruyen estas edificaciones y en algunos casos construyen unas casas encima de otras, por lo que han aparecido once fases constructivas. En definitiva, es el germen de los primeros poblados aldeanos de la zona