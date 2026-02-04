UVA seguirá el procedimiento pertinente en el caso del profesor que justificó el asesinato de Sergio Delgado

VALLADOLID, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Valladolid (UVA) ha anunciado, a través de un comunicado y tras conocerse los mensajes ofensivos difundidos en redes por el profesor Héctor Felipe Mateo, que se están llevando a cabo las actuaciones procedentes teniendo en cuenta las normas y procedimientos universitario.

Los hechos se remontan a hace dos años, cuando el vallisoletano Sergio Delgado falleció en Burgos tras recibir un fuerte puñetazo de un joven, quien está siendo juzgado en estos momentos. El profesor de la UVA, a través de su cuenta de X, justificó entonces la muerte del vallisoletano si el "motivo" fue que era de Valladolid. "Muy merecido", escribió Héctor Felipe Mateo.

Asimismo, este mismo profesor también se ha manifestado en redes sobre la corrección de exámenes en la convocatoria extraordinaria y ha dejado mensajes en los que dice: "Ya he puesto un 0 que sabía que iba a poner" o "Dudo de que alguno de estos vayan a superar el examen".

Por otro lado, además del comunicado, la UVA, que ha manifestado su "repulsa y condena ante cualquier tipo de violencia," ha publicado una carta de disculpas escrita por el profesor, quien la ha hecho llegar al Gabinete de Comunicación para su distribución.

La carta dice así: "En fechas recientes se ha generado revuelo y malestar en distintas redes sociales a raíz de un desafortunado comentario que realicé hace dos años, situación que se ha visto agravada por la reaparición y difusión de otros comentarios más recientes en dichas plataformas. Mi intención con este mensaje es dejar constancia de que no comparto en absoluto lo que escribí entonces, ni la actitud mostrada recientemente hacia los trabajos de mis alumnos, y que se trata de un comportamiento del que me arrepiento sinceramente".

"A partir de ahora, me comprometo firmemente a actuar con la máxima prudencia en mis comunicaciones, así como a valorar y respetar siempre el trabajo y el esfuerzo de cada uno de mis alumnos. Quiero expresar mi más sincero arrepentimiento y pedir perdón por mis desafortunados comentarios".

"Me duele profundamente el impacto que mis palabras hayan podido tener, especialmente en la familia y los seres queridos de la víctima, a quienes deseo trasladar mi más respetuoso y sentido perdón por una falta de sensibilidad tan grave hacia su dolor. Ver esas palabras hoy me produce una intensa tristeza inmensa, pues no reconozco en ellas a la persona que intento ser, y me abruma pensar en el malestar que he causado a los afectados y a toda la comunidad universitaria".

"Soy plenamente consciente de que mis expresiones fueron erróneas desde cualquier punto de vista moral, humano y profesional".

"Reconozco que haber sugerido, incluso de forma irracional, que un acto tan atroz como aquél pudiera tener alguna justificación, es una falta de humanidad que me avergüenza profundamente. Un acto tan vil nunca, bajo ninguna circunstancia, es justificable, y menos aún por un motivo como el que mencioné. Aquellas palabras, aunque rescatadas de hace dos años, fueron una falta absoluta de respeto a la vida y a la memoria de la víctima. No hay contexto ni distancia temporal que aminore la gravedad de una afirmación así; me duele reconocer que fui capaz de escribir algo tan carente de sentido y de valores, y me arrepiento sinceramente de ello cada día".

"De igual manera, quiero pedir humildemente perdón a los alumnos por los comentarios vertidos en relación con mi estado de ánimo al corregir sus trabajos. Aunque no he tenido la intención de ofender a nadie, no es un comportamiento propio del profesor que aspiro a ser y puede haberles predispuesto, sin duda como profundamente irrespetuoso hacia su esfuerzo, su tiempo y su ilusión académica. No existe excusa ni justificación profesional que pueda ofrecer; me equivoqué por completo y lamento de todo corazón haberles fallado y haber causado cualquier tipo de malestar en su proceso de aprendizaje".

"Un espacio educativo debe ser siempre de respeto, y yo no estuve a la altura de lo que se espera de mí. Lamento profundamente el daño que, de manera inconsciente e involuntaria, pueda haber causado a la imagen de la Universidad de Valladolid, a los estudiantes y, reitero, a la memoria de la víctima y a su familia. He aprendido de la forma más dura la enorme responsabilidad que conlleva cada palabra que escribimos en el espacio público. Atentamente, Héctor Felipe Mateo Romero"