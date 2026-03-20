La UVA y el Servicio Regional de Salud de Castilla y León impulsan un proyecto europeo de telerehabilitación

VALLADOLID 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Valladolid (UVA) y el Servicio Regional de Salud de Castilla y León (Sacyl) impulsan un proyecto europeo de telerehabilitación con financiación del programa 'Transforming Health and Care Systems' 2025 mediante la iniciativa 'INTEGRA', que desarrollará modelos innovadores de atención personalizada con un presupuesto de más de 1,4 millones de euros y participación internacional.

Esta propuesta cuenta con el "respaldo directo" de la convocatoria europea para su despliegue tecnológico mediante el apoyo económico de la Comisión Europea y diversas agencias nacionales de I+D+i en una estrategia que "busca la mejora de la asistencia remota" a través de soluciones digitales avanzadas, han informado a Europa Press fuentes de la UVA.

El proyecto, que cuenta con un presupuesto total de 1.436.000 euros y ha obtenido una calificación de "excelencia científica e impacto potencial", su desarrollo se extenderá durante tres años a través de un consorcio internacional formado por entidades de Italia, Países Bajos, Noruega, Rumanía y España en colaboración con el Instituto de Salud Carlos III.

En representación del nodo español participa la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León a través de la Gerencia de Atención Primaria del Área Oeste de Valladolid, donde se llevará a cabo el piloto nacional.

La investigadora principal es Sara García Villanueva junto con José María Jiménez Pérez, ambos vinculados a la Universidad de Valladolid, quienes asistieron a la reunión inicial celebrada en Florencia los días 12 y 13 de marzo y participaron en las primeras sesiones de planificación científica y organizativa. "Su participación refuerza la colaboración entre el Sacyl y la Universidad de Valladolid en el impulso de proyectos europeos de innovación sanitaria", han añadido las mismas fuentes.

El objetivo de 'INTEGRA' es diseñar, implementar y evaluar un modelo de atención telerehabilitadora escalable, basado en inteligencia artificial, plataformas interoperables, dispositivos de monitorización remota y formación digital dirigido a pacientes con ictus, párkinson o lumbalgia crónica.

El proyecto adopta un enfoque de "cocreación" con profesionales sanitarios pacientes y responsables institucionales que "garantiza la aplicabilidad y sostenibilidad del modelo en distintos entornos".

Los responsables de la iniciativa prevén que los resultados contribuyan a mejorar la accesibilidad la continuidad asistencial y la equidad en los servicios de rehabilitación especialmente en zonas rurales o con menor cobertura sanitaria.

La UVA ha señalado que se espera que los resultados de INTEGRA contribuyan a mejorar la accesibilidad, la continuidad asistencial y la equidad en los servicios de rehabilitación, "especialmente en zonas rurales o con menor cobertura sanitaria".

Así, los responsables de la iniciativa consideran que esta línea de trabajo es especialmente relevante para Castilla y León, una comunidad caracterizada por alta cronicidad, envejecimiento poblacional y dispersión territorial, "donde la innovación digital se presenta como una herramienta clave para garantizar la calidad y sostenibilidad del sistema sanitario regional".