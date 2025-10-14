La uva vendimiada en Rueda baja por el mildiu, sube en Cigales y en Ribera encuentra problemas de precios, según UCCL

La calidad de la uva es buena, la cosecha se ha visto afectada por el mildiu y las tormentas y la falta de mano de obra en Cigales

VALLADOLID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La cosecha de uva en la Denominación de Origen Rueda ha descendido un 10 por ciento por el mildiu y el pedrisco, aunque las condiciones sanitarias del fruto son excelentes, al igual que en Cigales, donde se ha incrementado entre un 10 y un 15 por ciento, mientras que en Ribera del Duero la vendimia, además de los problemas de las otras dos denominaciones, se encuentra con precios bajos, dificultad de entrada de uva en bodegas y aumento de plantaciones.

Así lo ha señalado la Unión de Campesinos de Valladolid, cuyo presidente, Valentín García, ha apuntado un año "complicado" con una primavera "bastante difícil" con tormentas que ha provocado bastantes "desigualdades", con zonas afectadas por el mildiu y una disminución "importante" de la cosecha de algunos viticultores. Aún así, en líneas generales la vendimia se ha desarrollado con un tiempo muy bueno, en condiciones "óptimas", con una uva recogida en buenas condiciones.

En el caso de Rueda, en la que Valladolid tiene 53 de los 74 municipios de la denominación y una superficie de 19.000 hectáreas (el 92 por ciento del total) con 1.151 viticultores y 71 bodegas, el presidente de UCCL ha señalado que la cosecha se inició el 22 de agosto con la recogida "simbólica" de los primeros 25.000 kilos de verdejo, variedad que no suele ser la más temprana, a la que siguieron sauvignon blanca y la chardonnay, que sí lo son.

La entrada de uva en bodega se ha llevado a cabo hasta los primeros días de octubre, con los mayores picos los días del 18 al 23 de septiembre, donde se ha superado algún día los 6,5 millones de kilos y sólo se ha parado el 21 de septiembre por lluvia. Se han recogido hasta el momento 123 millones de kilos, la mayoría de uva blanca. La vendimia en Rueda está prácticamente finalizada y los últimos registros de entrada han sido el día 9 de octubre.

La vendimia ha estado caracterizada por ser corta, sin interrupciones, con unas "excelentes" condiciones sanitarias de grado y maduración, aunque con una disminución de la producción de en torno al 10 por ciento con respecto al año pasado, principalmente a causa del mildiu, aunque no afecta a la calidad de la uva.

Además, García ha señalado que ha habido 6.000 hectáreas que han estado "muy afectadas" por las lluvias de primavera y las tormentas de los últimos días de junio, así como el pedrisco del 4 de junio, que en la zona de Medina y de Rueda causó una disminución de entre un 76 y un 94 por ciento de disminución en unas 1.500 hectáreas.

En esta denominación, la mecanización y la nocturnidad son las prácticas que ya se han hecho prácticamente en el cien por cien de la explotación, lo que favorece que la uva entre en condiciones óptimas de temperatura y de oxidación.

AUMENTO DE COSECHA

Con respecto a Cigales, Valentín García ha explicado que la superficie inscrita es de 1.816 hectáreas, lo que representa una "ligera" disminución con respecto a la anterior campaña, unas 70 hectáreas menos, con 29 bodegas de las que 26 están en Valladolid y una en Palencia, al igual que al campaña pasada, y un número de viticultores que ha disminuido levemente y se sitúa en 262.

Las producciones permitidas para la elaboración de tintos en esta denominación son de 7.000 kilos, y para la de blancos y rosados son de 9.000 kilos, con uva que en un 85 por ciento es tempranillo y, en menor grado, cabernet, sauvignon, merlot y verdejo.

La vendimia comenzó el 29 de agosto con la variedad merlot y a los diez o doce días se continuó de una manera normalizada, con una recogida hasta el día de hoy de en torno a 7 millones de kilos de uva y la previsión de finalizar esta semana.

Al igual que en Rueda, las altas temperaturas del verano han propiciado el adelanto de la maduración de la uva y un adelanto de la vendimia, sólo ralentizada los días 20 y 21 por lluvia.

La uva presenta un excelente estado sanitario y una calidad notable y la producción es bastante aproximada o en torno a un 10-15 por ciento superior a lo del año pasado. En este caso, la mecanización llega al 75 o el 80 por ciento, se ha trabajado con el "desafío" de la escasez de mano de obra y también ha habido algún problema de mildiu.

En este marco, Miguel Valdespino, viticultor de Cigales, ha destacado que el problema de la mano de obra, añadido al precio y valor que tienen las uvas, hace pensar que "no merece la pena recogerlas", unido a que los costes han aumentado "una barbaridad", lo que ha supuesto que hayan tenido "graves problemas" para afrontar el año.

PRECIOS BAJOS Y MÁS SUPERFICIE

Con respecto a Ribera de Duero, la denominación de origen ha presentado algunos problemas con precios bajos con respecto a la producción, algunos problemas de entrega de uva en bodegas y el incremento de la superficie, que supera las 6.500 hectáreas en la provincia, lo que representa un 24 por ciento del total de la denominación, que es de 27.500 hectáreas.

En este caso, el 98 por ciento de la uva es tinta, tempranillo del país, y luego en menor consideración la de albillo mayor y algo "insignificante" de blancos. En Valladolid hay 132 bodegas inscritas (el 40 por ciento del total) y los límites de esta campaña han sido de 7.000 kilos para todas las variedades, excepto para el albillo mayor, que admite hasta 9.500.

El inicio de la vendimia fue el 28 de agosto, algo "temprana", y se ha generalizado hacia mediados de septiembre. Hasta la fecha se han recogido 124.450.000 kilos y se está prácticamente finalizando, aunque quedan "bastantes" bodegas abiertas.

También en este caso las precipitaciones de la primavera y las temperaturas por encima de la media han favorecido el desarrollo del mildiu, con afectación que ha sido "bastante desigual" según las zonas.

Además, en municipios como Olmos de Peñafiel, Torre de Peñafiel y Rábano, una tormenta en julio ocasionó que en estos términos municipales se perdiera casi toda la cosecha. Las diferencias de temperatura que ha habido entre el día y la noche, de unos 20 grados, ha favorecido un estado beneficioso para la maduración de la uva y una vendimia a "buen ritmo". La vendimia mecanizada, en este caso, se sitúa en torno al 30 o el 40 por ciento.

Uno de los temas que "preocupan bastante", ha señalado García, es el precio de la uva, con problemas "serios" a la hora de recoger toda la uva, tras lo que ha reivindicado el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria para seguir siendo viticultores.

INCREMENTO DE COSTES

"Yo el vino no he visto que haya bajado. Las uvas cada vez nos cuestan más los productos", ha aseverado Valentín García, quien ha apuntado que, con una primavera tan lluviosa, ha habido quien ha tenido que hacer ocho o diez tratamientos para poder lograr sacar adelante las uvas y, a la hora de vender las uvas, se ha encontrado que valían menos que el año pasado, cuando los costes de producción se han incrementado un 20 o un 30 por ciento.

En este sentido, Yara Alonso, viticultora de Pesquera, ha señalado algunos de los problemas en la denominación, uno de ellos que a principios de septiembre había muchos viticultores que "no tenían bodega donde meter su uva" y les han "dejado tirados en el último momento".

Por otro lado, en muchos casos el precio de la uva publicado en las "tablas" no llega para cubrir los costes y, frente a una estimación de 1,35 euros de precio de producción de UCCL, se han llegado a ofrecer 0,60, "una ruina".

Por otro lado, ha criticado que se sigan permitiendo las plantaciones y ha recordado que Ribera "funciona", pero trabaja por calidad y no por cantidad.

Asimismo, ha señalado como otro problema que algunas bodegas no paguen hasta que esté calificada la añada, que puede ser el siguiente ejercicio, mientras se reclaman facturas por el total del importe.