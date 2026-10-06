Va de moda convierte el Palacio de Santa Cruz y su entorno en escenario de la nueva temporada del comercio vallisoletano

VA DE MODA convierte el Palacio de Santa Cruz y su entorno en el escenario de la nueva temporada del comercio vallisoletano de la mano de Fecosva - FECOSVA

VALLADOLID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El histórico Palacio de Santa Cruz de Valladolid y su entorno se convierten desde este martes en escenario de moda con motivo de una nueva edición de 'Va de moda - Otoño-Invierno 2026/2027', una iniciativa de la Federación de Comercio y Servicios de Valladolid (Fecosva) que vuelve a apostar por la creatividad y los nuevos formatos para poner en valor el comercio especializado de la ciudad.

La presentación ha tenido lugar este martes durante un acto en el que ha participado la rectora de la Universidad de Valladolid, Pilar Garcés; el concejal de Comercio, Mercados y Consumo del Ayuntamiento, Víctor Martín; el presidente de Fecosva, Jesús Herreras; el vicepresidente de la Cámara Oficial de Comercio, Javier Labarga; el presidente de la CEOE Valladolid, Carlos Magdaleno y la directora de pasarelas Estefanía Luyk.

El comercio de Valladolid vuelve a ponerse de moda con una nueva edición de esta iniciativa impulsada por Fecosva, que da un paso más para convertir la moda local en una experiencia audiovisual vinculada al patrimonio de la ciudad.

Durante la jornada de este martes, el Palacio de Santa Cruz y distintos espacios de su entorno se convertirán en el escenario de las grabaciones de los nuevos Fashion Films, pequeñas piezas audiovisuales en las que los establecimientos participantes presentarán sus colecciones de otoño-invierno a través de una propuesta que combina moda, imagen, patrimonio y narrativa cinematográfica.

Si en anteriores ediciones la campaña llevó la moda a diferentes espacios emblemáticos de Valladolid, en esta ocasión el Palacio de Santa Cruz, rectorado de la Universidad de Valladolid, y su entorno adquieren un protagonismo especial, convirtiéndose en el hilo conductor de una propuesta que pretende demostrar que el comercio de proximidad también puede contar historias a través de una mirada contemporánea.

La arquitectura y la personalidad del entorno se integrarán en los Fashion Films para crear una conexión entre la identidad de Valladolid y las nuevas tendencias de moda. El objetivo es que cada establecimiento no se limite a enseñar sus prendas, sino que cobre vida ante la cámara, mostrando diferentes maneras de vestir, combinar y reinterpretar las propuestas de esta temporada.

Bajo el concepto 'La moda del comercio de Valladolid cobra vida', los Fashion Films permitirán acercar las colecciones al público mediante un formato especialmente pensado para los nuevos hábitos de consumo de contenidos.

La campaña busca reforzar la presencia digital del comercio vallisoletano, generar nuevos contenidos para los establecimientos participantes y acercar sus propuestas a nuevos públicos, especialmente a los jóvenes.

Los contenidos se difundirán a través de los canales digitales de Fecosva, las redes sociales de los establecimientos participantes y otros soportes de comunicación, ampliando la vida de la campaña más allá de la propia grabación.

La iniciativa incluye también un taller presencial de redes sociales y marketing digital, dirigido a los comerciantes participantes, con el fin de facilitar la utilización de los materiales audiovisuales generados y potenciar su presencia en el entorno on - line.