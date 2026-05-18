Las vacantes laborales se duplican en CyL en diez años con hostelería, transporte y agroindustria a la cabeza

Presentación del estudio sobre vacantes laborales - EUROPA PRESS

VALLADOLID 18 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo Económico y Social (CES) de Castilla y León, Enrique Cabero, ha presentado este lunes el primer informe a iniciativa propia sobre las necesidades de empleo en las empresas de la Comunidad en el que se constata que las vacantes laborales en la autonomía se han duplicado en la última década, cuando ha pasado de unas 5.000 en 2013 a alrededor de 10.000 a finales de 2025, lo que sitúa actualmente a Castilla y León entre las comunidades autónomas con las tasas de vacantes más altas de España.

Cabero ha manifestado que este fenómeno ya no es un supuesto de estudio o previsión, sino una "situación real" y uno de los principales obstáculos para el tejido empresarial castellano y leonés.

Asimismo, el presidente del CES ha incidido en que las empresas demandan una mayor implicación del servicio público de empleo, tanto a nivel autonómico como estatal, para que actúe como un instrumento ágil que coordine las políticas de intermediación con las de educación y formación.

Según ha detallado, este desajuste estructural responde a factores demográficos, las condiciones de trabajo, la necesidad de un sistema formativo flexible -como la formación profesional dual y las microcredenciales- y la gestión del talento de la población inmigrante.

Por su parte, el coordinador del documento técnico del informe y profesor de la Universidad de Salamanca, Miguel Ángel Malo, ha apuntado que la escasez de trabajadores no es un problema coyuntural derivado de la pandemia, sino un desafío internacional intensificado en la Comunidad por la despoblación.

Malo ha explicado que el talento joven emigra a otros territorios y no retorna, al tiempo que coexiste un desajuste educativo donde las empresas buscan perfiles de formación media y los demandantes poseen cualificaciones más bajas, un punto en el que ha precisado son "hostelería, transporte y agroindustria" los sectores que experimentan mayores dificultades.

En este punto, el profesor ha insistido en que la puesta en marcha de un servicio público de intermediación entre empresas con vacantes y demandantes de empleo es una herramienta que se plantea como "esencial".

Por su parte, el secretario general de CEOE Castilla y León, David Esteban, ha valorado el documento al reflejar una preocupación empresarial estructural que requiere estrategias globales en materia de reto demográfico, vivienda y servicios. Esteban ha abogado por abordar medidas como la FP dual y el sistema de intermediación en la mesa de diálogo social con las consejerías de Educación y Empleo, un punto en el ha advertido de que las necesidades de personal irán a más en un entorno marcado por la robótica y la inteligencia artificial.

Desde la perspectiva sindical, el representante de UGT Castilla y León, Alberto Miguel, ha aseverado que las dificultades para cubrir puestos no se reducen a una falta de personas, sino que la calidad del empleo es la clave para fijar población. Miguel ha argumentado que muchos jóvenes se marchan porque la temporalidad, las jornadas imposibles y los salarios bajos no permiten construir un proyecto de vida estable, por lo que ha defendido el empleo digno y la negociación colectiva como herramientas frente a la precariedad.

Finalmente, el representante de CCOO, Javier Moreno, ha coincidido en que este estudio sienta un precedente al abordar las vacantes por primera vez, desde su vinculación directa con la despoblación, la dispersión geográfica y la precariedad laboral. Moreno ha concluido que los sectores con más puestos sin cubrir coinciden con aquellos que ofrecen alta temporalidad, parcialidad y salarios bajos, por lo que ha instado a ofrecer ofertas de calidad y bien remuneradas para lograr atraer y retener tanto a la población local como a los trabajadores migrantes.