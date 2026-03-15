En Valladolid, con el 77,49% escrutado, PP consigue seis escaños, PSOE seis y Vox tres

Castellanoleoneses votan en un colegio electoral, a 15 de marzo de 2026, en Salamanca - Manuel Ángel Laya - Europa Press

VALLADOLID 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

En Valladolid, con el 77,49 por ciento de los votos escrutados, el partido más votado es el PP con seis procuradores en las Cortes, mientras que en segunda posición se encuentra PSOE, que empata en número de escaños con seis procuradores.

Por su parte, como tercera fuerza más votada en la provincia de Valladolid se sitúa Vox, con tres.

Así, PP y PSOE ganarían un procurador con respecto a los comicios de 2022, cuando cada una de las fuerzas logró cinco escaños. Vox también consiguió tres, mientras que Ciudadanos y Unidas Podemos lograron un escaño cada una, ambas fuerzas perderían su representación.

Los resultados, con el 77,49% escrutado, son los siguientes:

SIGLAS ESC'26 VOT'26 %'26 ESC'22 VOT'22 %'22 PP 6 79.242 35,83 5 85.242 30,87 PSOE 6 71.798 32,47 5 86.328 31,26 VOX 3 46.070 20,83 3 55.125 19,96 Cs 0 1.367 0,61 1 19.081 6,91 PODEMOS-IU 0 - - 1 19.165 6,94



Los datos relativos a votantes, abstención y nulos son los siguientes: