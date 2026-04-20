Valladolid acoge del 7 al 10 de mayo el 10 aniversario de '3D Pinter Party', el mayor evento de impresión en español

Presentación de la celebración en Valladolid del décimo aniversario de la '3D Printer Party'. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Valladolid acogerá del 7 al 10 de mayo la celebración del décimo aniversario de la '3D Printer Party', el mayor evento de impresión 3D y cultura maker en español.

Así lo han dado a conocer hoy la concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, Blanca Jiménez, el gerente de la Agencia de Innovación y Desarrollo Económico, Fernando Rubio, el jefe del Área de Emprendimiento y Talento del ICECYL, Ernesto Pascual, el responsable de Negocio Externo de Feria de Valladolid, Iñigo Punzano, y el presidente del evento, José Ángel Castaño.

Durante cuatro días, la Feria de Valladolid se convertirá en una gran fábrica de innovación abierta donde profesionales, empresas, makers y aficionados compartirán conocimientos, participarán en retos y mostrarán en directo las últimas tendencias tecnológicas.

En concreto, la cita reunirá a más de 5.000 asistentes, más de 800 impresoras 3D funcionando simultáneamente, más de 30 empresas tecnológicas, así como instituciones públicas y centros educativos.

La '3D Printer Party' se diferencia de otras citas del sector por su carácter experiencial y participativo, convirtiéndose no solo en un espacio expositivo, sino en un entorno vivo donde los asistentes acuden con sus propias impresoras y crean en directo, generando contenido y actividad de forma ininterrumpida durante todo el evento.

El modelo permitirá integrar en un mismo espacio a la comunidad maker, el tejido empresarial y las instituciones para favorecer la colaboración, el aprendizaje y la generación de nuevas oportunidades en torno a la tecnología.

REFERENTE EN INNOVACIÓN

Su celebración en la ciudad consolida el posicionamiento de Valladolid como referente en innovación y tecnología, además de referenciarla como punto de encuentro entre industria, educación y comunidad, han señalado a Europa Press fuentes municipales.

Asimismo, el Ayuntamiento ha señalado que la cita contribuye al impulso del turismo tecnológico y genera un impacto económico directo e indirecto en la ciudad, especialmente en sectores como el alojamiento, la restauración y los servicios, junto a una destacada proyección mediática tanto a nivel nacional como internacional.

A lo largo de sus diez ediciones, la 3D Printer Party ha recorrido distintas ciudades y países, incluyendo citas en España y Latinoamérica, como Chile, consolidando una comunidad internacional en constante crecimiento en torno a la fabricación aditiva y la cultura maker.

La edición de 2026 será especialmente significativa al coincidir con el décimo aniversario del evento y contará con una mayor presencia institucional y empresarial.

De manera paralela, la '3D Printer Party' incorporará Meet Addit, un encuentro profesional que reunirá a más de 30 expertos de toda España los días 7 y 8 de mayo, con lo que consolida un espacio de conferencias y conocimiento en torno a la fabricación aditiva y su aplicación en la industria.

'3d Printer Party' ha sido organizado por Asimtec, con Feria de Valladolid como Sede y con el patrocinio de 3DLAC y la colaboración del Ayuntamiento de Valladolid, a través de la Concejalía de Turismo Eventos y Marca Ciudad, y la Agencia de Innovación y Desarrollo Económico, la Junta de Castilla y León a través del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León y naturFAB.