Valladolid acoge del 7 al 10 de mayo el 10 aniversario de '3D Pinter Party', el mayor evento de impresión en español

Presentación de la celebración en Valladolid del décimo aniversario de la '3D Printer Party'.
Presentación de la celebración en Valladolid del décimo aniversario de la '3D Printer Party'. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Europa Press Castilla y León
Publicado: lunes, 20 abril 2026 14:24
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VALLADOLID 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Valladolid acogerá del 7 al 10 de mayo la celebración del décimo aniversario de la '3D Printer Party', el mayor evento de impresión 3D y cultura maker en español.

Así lo han dado a conocer hoy la concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, Blanca Jiménez, el gerente de la Agencia de Innovación y Desarrollo Económico, Fernando Rubio, el jefe del Área de Emprendimiento y Talento del ICECYL, Ernesto Pascual, el responsable de Negocio Externo de Feria de Valladolid, Iñigo Punzano, y el presidente del evento, José Ángel Castaño.

Durante cuatro días, la Feria de Valladolid se convertirá en una gran fábrica de innovación abierta donde profesionales, empresas, makers y aficionados compartirán conocimientos, participarán en retos y mostrarán en directo las últimas tendencias tecnológicas.

En concreto, la cita reunirá a más de 5.000 asistentes, más de 800 impresoras 3D funcionando simultáneamente, más de 30 empresas tecnológicas, así como instituciones públicas y centros educativos.

La '3D Printer Party' se diferencia de otras citas del sector por su carácter experiencial y participativo, convirtiéndose no solo en un espacio expositivo, sino en un entorno vivo donde los asistentes acuden con sus propias impresoras y crean en directo, generando contenido y actividad de forma ininterrumpida durante todo el evento.

El modelo permitirá integrar en un mismo espacio a la comunidad maker, el tejido empresarial y las instituciones para favorecer la colaboración, el aprendizaje y la generación de nuevas oportunidades en torno a la tecnología.

REFERENTE EN INNOVACIÓN

Su celebración en la ciudad consolida el posicionamiento de Valladolid como referente en innovación y tecnología, además de referenciarla como punto de encuentro entre industria, educación y comunidad, han señalado a Europa Press fuentes municipales.

Asimismo, el Ayuntamiento ha señalado que la cita contribuye al impulso del turismo tecnológico y genera un impacto económico directo e indirecto en la ciudad, especialmente en sectores como el alojamiento, la restauración y los servicios, junto a una destacada proyección mediática tanto a nivel nacional como internacional.

A lo largo de sus diez ediciones, la 3D Printer Party ha recorrido distintas ciudades y países, incluyendo citas en España y Latinoamérica, como Chile, consolidando una comunidad internacional en constante crecimiento en torno a la fabricación aditiva y la cultura maker.

La edición de 2026 será especialmente significativa al coincidir con el décimo aniversario del evento y contará con una mayor presencia institucional y empresarial.

De manera paralela, la '3D Printer Party' incorporará Meet Addit, un encuentro profesional que reunirá a más de 30 expertos de toda España los días 7 y 8 de mayo, con lo que consolida un espacio de conferencias y conocimiento en torno a la fabricación aditiva y su aplicación en la industria.

'3d Printer Party' ha sido organizado por Asimtec, con Feria de Valladolid como Sede y con el patrocinio de 3DLAC y la colaboración del Ayuntamiento de Valladolid, a través de la Concejalía de Turismo Eventos y Marca Ciudad, y la Agencia de Innovación y Desarrollo Económico, la Junta de Castilla y León a través del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León y naturFAB.

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