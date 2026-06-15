Valladolid acoge el día 19 una gala de música y danza de la India en el Teatro Calderón

Uno de los espectáculos de danza que compone 'India en concierto'. - CASA DE LA INDIA

VALLADOLID 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Valladolid acogerá el día 19 de junio 'India en Concierto: Gala de música y danza de la India', que reunirá en el Teatro Calderón a destacados artistas internacionales en una propuesta escénica dedicada a la riqueza de la música la danza clásica india.

Se trata de una de las citas culturales destacadas de la programación del Año Dual España-India 2026 que llega a la capital vallisoletana tras la celebración de JLF Valladolid Spain 2026, lo que consolida la posición de la ciudad como una de las sedes culturales clave del Año Dual.

"Esta nueva cita refuerza el papel de Valladolid como espacio de encuentro entre ambas culturas y da continuidad a una programación que sitúa a la ciudad en el centro del diálogo cultural entre España y la India", han señalado fuentes de Casa de la India.

La gala, que se desarrollará a las 20.00 horas del día 19, está organizada por Casa de la India, con la colaboración del Consejo Indio de Relaciones Culturales, la Embajada de la India en España, la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Valladolid y el Teatro Calderón y forma parte del programa de actividades del Año Dual España-India 2026, una iniciativa bilateral que celebra el 70 aniversario de las relaciones diplomáticas entre ambos países.

"Con esta gala, Valladolid vuelve a convertirse en un punto de encuentro privilegiado entre España y la India. Tras JLF Valladolid Spain, India en Concierto refuerza el papel de la ciudad dentro del Año Dual y permite acercar al público la riqueza y profundidad de las artes escénicas indias", ha señalado el director de Casa de la India, Guillermo Rodríguez.

'India en Concierto' propone una experiencia artística única que recorre la riqueza cultural del país a través de dos de sus grandes tradiciones escénicas como la música indostánica del Norte y la danza clásica Bharatanatyam del Sur.

El espectáculo ofrece al público vallisoletano un viaje por la profundidad, la belleza y la diversidad de las artes escénicas indias, combinando tradición, virtuosismo e innovación.

MÚSICA Y DANZA

La primera parte del espectáculo estará dedicada a la música clásica india y contará con la participación de Pandit Shubhendra Rao, al sitar, y la Maestra Saskia Rao-de Haas, al violonchelo indio.

Reconocidos internacionalmente por su trabajo de difusión y renovación de la música india, ambos artistas estarán acompañados por un conjunto de músicos de primer nivel: Ashwini Shankar, al shehnai; Hrishikesh Majumdar, a la flauta bansuri; Jayachandra Rao, al mridangam; Giridhar Udupa, al ghatam; y Debjit Patitundi, a la tabla.

La segunda parte de la gala estará protagonizada por la bailarina y coreógrafa Rama Vaidyanathan, una de las grandes figuras internacionales del Bharatanatyam, junto a su cuerpo de baile.

Bajo el título 'Nirantara, un viaje sin fin', la propuesta reúne nuevas coreografías que exploran la relación entre tradición e innovación, ampliando el lenguaje clásico de esta forma de danza originaria del Sur de la India.

Acompañada por música en directo, 'Nirantara' plantea un recorrido poético, espiritual y simbólico por distintas expresiones de la tradición india, desde la danza del pavo real hasta composiciones inspiradas en la naturaleza, el amor, la devoción y la búsqueda de la eternidad.

El Teatro Calderón acogerá así una noche dedicada a la música, la danza y la tradición artística india, en una cita concebida tanto para públicos especializados como para quienes deseen descubrir una de las expresiones culturales más representativas del patrimonio artístico de la India.