Valladolid acoge mañana la gala de entrega de los IX Premios de la Industria de España, que reunirá a 600 profesionales

VALLADOLID 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid acoge este jueves, 18 de junio, la gala de los IX Premios de la Industria en España, que reunirán a cerca de 600 profesionales.

En esta edición, participarán empresas de cerca de 30 provincias en unos premios que amplían su alcance con siete categorías principales: Innovación Industrial, Industria Agroalimentaria, Industria Solidaria, Industria de la Movilidad, Industria Digital, Iniciativa Emergente y, como novedad, Industria del Hábitat.

A estas categorías se suman dos menciones especiales, Comunicación y Trayectoria, que han recaído en el medio de comunicación Xataka y en Antón Costas, presidente del CES desde 2021, respectivamente.

El jurado de los IX Premios de la Industria está integrado por figuras destacadas del ámbito industrial, tecnológico y empresarial, cuya experiencia y criterio garantizan un proceso de valoración riguroso y transparente.

Es el caso de la presidenta de Michelin España Portugal hasta el pasado mes de abril, María de la Paz Robina; el responsable de Manufacturing Agrícola para la región EMEA en el Grupo CNH, Ángel Rodríguez Lagunilla; la vicepresidenta senior para el suroeste de EMEA en Salesforce, Ana Alonso Muñumer; el director de Inteligencia Artificial de Horse, Alberto de los Ojos, y el presidente del Instituto de Graduados en Ingeniería e Ingenieros Técnicos de España, INGITE, José Antonio Galdón.

También forman parte de este jurado el director editorial de carwow.es, Juan Francisco Calero; la directora territorial de Comercio del ICEX, Isabel Clavero; el presidente de Vitartis, el Clúster de la Industria Agroalimentaria de Castilla y León, Santiago Miguel Casado, y el director general de Industria de la Junta de Castilla y León, Mariano Muñoz Fernández.

Completan la nómina de miembros del jurado de los IX Premios de la Industria en España la presidenta de AEICE, Estíbaliz González de la Serna; la concejala delegada de Modernización Administrativa del Ayuntamiento de Valladolid, Silvia Tomillo; el diputado delegado del Área de Empleo, Desarrollo Económico y Reto Demográfico de la Diputación de Valladolid, Roberto Migallón; el decano del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid, ingenierosVA, Rafael Álvarez Palla, y el director general de la Fundación TecnoVitae, Javier Escribano.