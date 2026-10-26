Valladolid acoge el 7 de noviembre la final de Mieladictos para elegir la Mejor Miel de España.

VALLADOLID 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El espacio Q-BO de la Diputación de Valladolid ha sido designado como escenario para acoger el próximo 7 de noviembre la final de la duodécima edición de Mieladictos, certamen nacional que elige anualmente la Mejor Miel de España. El evento cuenta con el patrocinio de Alimentos de Valladolid y la colaboración de la Asociación Vallisoletana de Apicultores (AVA), en una cita orientada a promover, defender y divulgar el consumo de miel de calidad de apicultores españoles.

La iniciativa, impulsada en 2015 por el apicultor burgalés Alberto Colina, reúne en esta convocatoria a muestras procedentes de 14 comunidades autónomas. Tras haber superado varias catas a ciegas previas, un total de doce mieles finalistas han quedado clasificadas para disputar la prueba definitiva, que comenzará a las 10.00 horas con la presentación de organizadores y jurado, antes de dar paso a las 10.30 horas a una cata sensorial dividida en dos fases para definir los tres primeros puestos.

La evaluación de los productos queda a cargo de un jurado multidisciplinar integrado por seis profesionales, entre los que figuran los especialistas Ana Pascual, docente y coordinadora del Grado de Nutrición Humana y Dietética de la Universidad Isabel I de Burgos; el biólogo y apicultor José Luis Máñez, y la experta Susana Menéndez.

Junto a ellos participarán representantes de la gastronomía castellano y leonesa: la periodista Miriam F. Rivas, de Voraz Magazine; la sumiller de Alquimia, Patricia Coméndez, y el cocinero de Suite 22, Emilio Martín, quienes analizarán las muestras a ciegas para calificar su aroma, sabor, textura y equilibrio.

De forma paralela a la competición técnica, la organización ha programado una cata popular y gratuita para acercar este producto a la ciudadanía, que se desarrollará entre las 11.00 y las 12.30 horas en las mismas instalaciones de Q-BO. La sesión permitirá a los asistentes reconocer las propiedades de una miel de calidad según la flora y el entorno natural, con entrada libre hasta completar el aforo disponible y preferencia para quienes hayan formalizado su inscripción previa a través del sitio web del certamen.

Para esta edición, el concurso ha incorporado tres nuevas distinciones dirigidas a reconocer la Mejor Miel de Apicultor Joven -destinada a productores de hasta 30 años-, la Mejor Labor de Divulgación y el Mejor Comercio de Miel de Apicultor, aplicable a tiendas físicas u 'online'. Con estas modalidades añadidas, la organización ha reforzado su respaldo al relevo generacional en el sector apícola, así como al trabajo de comercialización y divulgación de los pequeños productores nacionales.