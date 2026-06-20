Valladolid acoge el Oysho Premier Padel P2 desde este domingo con destacadas figuras del circuito internacional

Valladolid acoge el Oysho Premier Padel P2 desde este domingo con principales figuras del circuito internacional - OYSHO VALLADOLID PREMIER PADEL P2

VALLADOLID 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El torneo Oysho Valladolid Premier Padel P2 se disputará desde este domingo, 21 de junio, hasta el próximo, el día 28, con la presencia de algunas de las figuras más reconocidas del circuito masculino, como Arturo Coello o Agustín Tapia, y del femenino, como Gemma Triay o Delfi Brea.

La organización, en un comunicado recogido por Europa Press, ha señalado que la venta de entradas ha llegado a 35 países de todo el mundo, con lo que ha superado el récord registrado en la edición de 2025 y consolida así el torneo como "una cita de referencia en el calendario internacional del pádel profesional".

Además, el evento se retransmitirá en directo en más de 130 países de todo el mundo, lo que convierte esta edición en "la más vista de la historia del torneo" y proyectará la imagen de Valladolid a una audiencia "verdaderamente global".

ARTURO COELLO REGRESA A VALLADOLID

Uno de los mayores atractivos de esta edición vuelve a ser la presencia del vallisoletano Arturo Coello, actual número 1 del mundo, quien regresará a casa para competir ante su público tras haber ganado las dos últimas ediciones del torneo.

El cuadro masculino cuenta con una nómina con otros nombres reconocidos como Agustín Tapia, Alejandro Galán, Federico Chingotto, Juan Lebrón o Franco Stupaczuk, entre otros protagonistas habituales de las grandes rondas del circuito.

En el cuadro femenino, el Oysho Valladolid Premier Padel P2 también tendrá jugadoras destacadas a nivel global, como Gemma Triay, Delfi Brea, Ari Sánchez, Paula Josemaria, Bea González o Claudia Fernández. Las vallisoletanas Alejandra Alonso y Bea Caldera aportarán además el componente local.

CUATRO ESCENARIOS

El torneo estrenará novedad este año con la incorporación de una nueva pista en Acera de Recoletos, que amplía el aforo de ese escenario secundario de 900 a 1.200 butacas, una incorporación con la que el torneo suma ya tres pistas en Recoletos, sumadas a la principal situada en la Plaza Mayor, que vuelve a acoger partidos con un aforo cercano a las 5.000 personas.

La pista central 'Greenset', así como las otras tres pistas instaladas por la empresa española para el Oysho Valladolid Premier Padel P2, han sido diseñadas específicamente para la ocasión, con las "últimas innovaciones tecnológicas del sector para optimizar la experiencia del jugador y garantizar precisión, confort y fiabilidad en cada punto", según ha indicado la organización.

En cuanto al público previsto en el torneo, para la jornada de semifinales del sábado 27 ya se ha colgado el cartel de sold out, mientras que las entradas para el viernes 26, de cuartos de final, y el domingo 28, jornada de finales, se encuentran prácticamente agotadas.