Valladolid acoge el preestreno de 'MUDRAS. Bailando hilos invisibles', la primera coproducción entre España e India - AYUNTAMIENTO

VALLADOLID, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

Valladolid acogerá el preestreno de 'MUDRAS. Bailando hilos invisibles', la primera coproducción entre España e India antes de su llegada a las salas comerciales con la proyección del documental este jueves, 3 de septiembre, a las 20:00 horas, en los Cines Broadway de la ciudad.

Estas salas recibirán al equipo artístico del documental para compartir con el público una proyección especial que culminará con un coloquio en el que los asistentes podrán conocer de primera mano el proceso de creación de una película que une España e India a través de la danza, la memoria y la transmisión cultural.

El Ayuntamiento ha destacado que el vínculo entre Valladolid y 'MUDRAS. Bailando hilos invisibles' va mucho más allá de este estreno, ya que la ciudad forma parte del ADN de la película: aquí comienza una parte esencial de la historia de Mónica de la Fuente y Nazaré, madre e hija, cuyas trayectorias artísticas sirven de hilo conductor de un viaje que conecta Castilla y León con el sur de la India.

Rodado entre la capital del Pisuerga, otras localizaciones de la región, Madrid e India, el documental convierte el territorio vallisoletano en uno de los escenarios desde los que se construye este diálogo entre generaciones y culturas.

Dirigido por María Salgado, 'MUDRAS. Bailando hilos invisibles' sigue a Mónica de la Fuente y su hija Nazaré en un viaje artístico y vital que une pasado y presente. Hace tres décadas, Mónica descubrió las artes escénicas del sur de la India; ahora es Nazaré quien emprende ese mismo camino para nutrirse de esa tradición y crear junto a su madre una nueva obra coreográfica.

RELATO ÍNTIMO

La película narra un relato íntimo sobre legado, identidad y creación compartida entre madre e hija y entre dos tradiciones culturales, la española y la india.

El documental tuvo su estreno mundial en el Festival de Málaga, iniciando desde allí un recorrido internacional que ha despertado el interés por su singularidad y por el puente cultural que representa entre ambos países.

La película constituye, además, la primera coproducción audiovisual entre España e India realizada al amparo del tratado de coproducción cinematográfica firmado entre ambos Estados, un proyecto que simboliza la creciente colaboración cultural entre ambas y que, además, coincide con el Año Dual España-India de la Cultura, Turismo e Inteligencia Artificial 2026.

El preestreno en Valladolid supone, por tanto, un regreso a uno de los lugares donde nace la historia que cuenta la película. Será una oportunidad para que el público vallisoletano descubra en primicia una obra profundamente ligada a la ciudad antes de su estreno comercial en cines.

Producida en España por Atrece Creaciones, Piensan las manos, Claraboya Films, Sideral y Content Flow desde la India, la película cuenta con el apoyo del Ministry of Information and Broadcasting of India, el Ministerio de Industria y Turismo del Gobierno de España, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU, la Junta de Castilla y León, el Ayuntamiento de Valladolid, Casa de la India, y con la participación de RTVE, haciendo posible una producción de marcada vocación internacional y de intercambio cultural.