Valladolid acogerá a 2.000 jugadores en el torneo y nacional de rugby M14 que organiza El Salavador

Santiago Toca (i), Mayte Martínez, Cristina Vaquero y Juan Carlos Delgado, momentos antes de la presentación. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 6 May. (EUROPA PRESS) -

Valladolid se convertirá en el "epicentro" del rugby de cantera este fin de semana con la celebración del Torneo Nacional y el campeonato estatal en la categoría M14 --entre doce y catorce años-- que organiza El Salvador y en el que participarán más de 2.000 jugadores, además de casi 200 técnicos, medio centenar de árbitros y otros tantos voluntarios.

"Vamos a ver rugby de verdad, el que no tiene presión competitiva", ha apuntado el director deportivo de la entidad 'chamiza', Juan Carlos Delegado, que ha presentado las dos competiciones que se desarrollarán sábado y domingo en ocho campos --los cuatro de Pepe Rojo, más dos en Sotoverde y otro en Fuente La Mora y Terradillos-- y en la que también han participado el directivo del club Santiago Toca, la concejal de Deportes, Mayte Martínez, y la directora de la oficina Urbana 4 de Caja Rural Zamora, Cristina Vaquero.

Por una parte, se disputará el campeonato de España, en el que participan los ocho campeones territoriales, entre ellos los blanquinegros, entrenados por el exinternacional Iván Criado Garachana que han accedido después de ganar en la final autonómica al VRAC. Los partidos se disputarán a 25 minutos y, aunque los vallisoletanos no parten como "favoritos", según ha apuntado el director deportivo, es un equipo que "sabe competir" y que "plantará cara" en el torneo de casa.

El Salvador está encuadrado en el grupo A junto a Sant Cugat, Hortaleza y Valencia RC; mientras que el grupo B lo conforman Alcobendas, Ciencias, Cormorán y Cabrera. Los partidos comenzarán a las 10.00 horas el sábado y la final se disputará el domingo a las 13.00 horas.

En cuanto al Torneo Nacional M14, se ha ampliado a 59 los clubes que participarán en él, cuando, en principio, la idea era de organizar una competición con 36 clubes. "Esto es algo que solo puede ofrecer Valladolid. Para nosotros es importante que el primer torneo nacional al que salgan muchos de estos niños se organice aquí y hemos abierto el abanico de equipos participantes a clubes muy pequeños, muchos de ellos sin equipos senior, y que piden ayuda y van a venir todos", ha añadido.

Desde la entidad blanquinegra han subrayado el "esfuerzo organizativo" que supone este tipo de eventos y han agradecido a "voluntarios y patrocinadores" su apoyo para sacarlo adelante. "En un club como el nuestro, donde la cantera es tan importante, un fin de semana como este es una satisfacción. Y no solo por la parte deportiva, sino sobre todo por la formativa, trabajar en equipo, disfrutar de las victorias y no frustrarse con las derrotas", ha añadido Santiago Toca.

Por su parte, la edil Mayte Martínez ha incidido en que, "una vez más", Valladolid y rugby demuestran ser ese "binomio" que siempre ha sido y tan buenos resultados ha dado, al tiempo que ha augurado que la competición será "todo un éxito" para agradecer al club y a los voluntarios todo su "esfuerzo". "Ahora solo falta que la cantera vallisoletana demuestre todo su potencial", ha apostillado.