Valladolid acogerá el 4 de abril el estreno del oratorio 'La Pasión de Jesús Nazareno', con más de 200 intérpretes

Presentación en Valladolid del oratorio 'La Pasión de Jesús Nazareno'. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Iglesia Conventual de San Pablo Pablo en Valladolid acogerá el 4 de abril el estreno del oratorio 'La Pasión de Jesús Nazareno', una creación musical de gran formato que contará con más de 200 intérpretes y se confecciona en el marco de la conmemoración del 425 aniversario de la primera procesión documentada de la Cofradía que da nombre al montaje y de los 350 años de su actual iglesia.

El estreno se produce en plena Semana Santa e incorporará un elenco de solistas internacionales y coros de La Rioja, Zamora, Valladolid, Madrid y a la Joven Orquesta Sinfónica de Valladolid.

La obra está compuesta y dirigida por el autor y director de Proyectos de Música y Artes Escénicas de la Universidad Internacional de la Rioja (UNIR) y de la Joven Orquesta Sinfónica de Valladolid (JOSVa), Ernesto Monsalve, y se ha presentado este miércoles en el Ayuntamiento de la capital vallisoletana.

Al acto han asistido la concejal de Educación y Cultura, Irene Carvajal, el propio Monsalve y el alcalde-presidente de la Cofradía Penitencial de Nuestro Padre Jesús Nazareno, Alberto Muñoz.

La iniciativa está organizada por Fundación UNIR, con la colaboración de Fundación Eme, el Ayuntamiento, la Diputación y Arzobispado de Valladolid, la Cofradía Penitencial de Nuestro Padre Jesús Nazareno y la Comunidad de Dominicos en la celebración del 425 Aniversario de la Primera Procesión Documentada de Jesús Nazareno en Valladolid y el 350 Aniversario de su actual Iglesia.

Por este histórico motivo, la imagen de Jesús Nazareno será depositada ex profeso tras la procesión general del Viernes Santo en la Iglesia de San Pablo, desde cuyo altar presidirá el concierto. Además, un vídeo-mapping creado por Xtrañas Producciones se proyectará sobre el fondo del templo para recrear las distintas escenas de la historia bíblica de la Pasión.

Irene Carvajal ha destacado el hecho "identitario" de la ciudad que supone la Semana Santa, "donde confluyen fe, tradición y un destacado patrimonio histórico, artístico y cultural" en unas fechas en las que personas de diversas sensibilidades acuden a Valladolid para conocer un legado "en el que la música se convierte en un referente fundamental" y en el que este año se presenta una "actuación única" que hermana la música y el paso de Jesús Nazareno.

Por su parte, Alberto Muñoz ha señalado la "especial relevancia" del acontecimiento que conmemora la Cofradía, "digno de celebración", y ha destacado la idoneidad del proyecto musical.

El alcalde-presidente de la Cofradía ha reconocido que les hubiera "encantado" que el oratorio, concebido gracias a la relación que mantiene Monsalve como cofrade, se hubiera podido escenificar en la iglesia de Jesús Nazareno, pero se trata de un templo de "reducidas dimensiones", por lo que ha agradecido a los Padres Dominicos que hayan dado todas las facilidades para llevar a cabo el proyecto en uno de los edificios "más emblemáticos" de Valladolid, donde por primera vez entrará el paso de Jesús Nazareno.

VOCACIÓN CONMEMORATIVA

La Pasión de Jesús Nazareno es una obra confeccionada con ocasión del 800 aniversario de la muerte de San Francisco, quien fue el primero en vivir y difundir la Pasión de Cristo con intensidad devocional, dejando como herencia el Oficio de la Pasión.

El texto de este nuevo oratorio se fundamenta precisamente en el Oficio de Pasión de San Francisco y en el Evangelio según San Juan y se incluyen en el marco del Año Jubilar Franciscano 2026 declarado por el papa León XIV.

Impulsado por Fundación UNIR, el oratorio cuenta con música original compuesta ad hoc por Ernesto Monsalve y cuenta con una partitura escrita para cuatro solistas, coro, órgano y orquesta sinfónica, con una duración aproximada de 75 minutos.

En el estreno intervendrán Olivier Benoît (contratenor, en el papel de San Juan), Alain Damas (tenor, como Jesús Nazareno), Aurora Peña (soprano, Virgen María) y David Gascón (barítono, en los papeles de San Pedro y Poncio Pilatos) junto a los coros de la Compañía Lírica de Aficionados CLA Pepe Eizaga (La Rioja), Sacro Jerónimo Aguado (Zamora), Aumisán (Valladolid) y Conclave (Madrid), acompañados por la Joven Orquesta Sinfónica de Valladolid.

En total, más de 200 intérpretes bajo la dirección del propio autor en una interpretación en la Iglesia Conventual de San Pablo (Valladolid), a partir de las 19.15 horas del 4 de abril, que se concibe como un acontecimiento musical y espiritual de gran formato, en un espacio emblemático que dialoga con la historia y el simbolismo de la Semana Santa vallisoletana.

Este nuevo proyecto retoma la estela del 'Oratorio de Navidad' que Ernesto Monsalve dirigió en 2020 en distintas ciudades de Castilla y León en el contexto de la pandemia y que posteriormente fue presentado en el Vaticano ante el Papa Francisco en diciembre de 2022, así como en Sucre y La Paz (Bolivia) en la Navidad de 2023.

Las entradas estarán disponibles desde el próximo lunes, 23 de marzo, en la sacristía de la Iglesia de Jesús (de 11.00 a 13.00 y de 18.30 a 20.00 horas), con un donativo de 10 euros cuya recaudación se destinará a fines sociales de la cofradía.